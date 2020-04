Les fans du réalisateur de la première trilogie Spider-Man sur grand écran jubilent. Sam Raimi sera bien aux commandes de la suite de Doctor Strange, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Le second volet des aventures du Doctor Strange, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, commence à prendre de forme. Un grand pas vient d’être franchi concernant le choix du réalisateur à la tête du projet qui devrait faire partie de la phase IV des films Marvel au cinéma une fois la quarantaine mondiale levée.

La déconvenue du départ en janvier 2020 du premier cinéaste affilié au long-métrage, Scott Derrickson (Sinister), pour différends artistiques avec le studio, avait anéanti tout espoir des fans d’avoir une suite menée par le réalisateur du premier opus, sorti en 2016. Cependant, un autre nom circulait depuis peu. Celui de l’excellent Sam Raimi, à qui l’on doit notamment la franchise Evil Dead et la trilogie Spider-Man des années 2000. Il s’avère que les rumeurs étaient bien fondées, puisque l’intéressé vient de confirmer au micro de Comingsoon.net, lors d’une conférence téléphonique avec le média, sa participation au film.

Une proposition cohérente pour le cinéaste américain dont l’incursion dans l’univers des superhéros continue d’être vantée. Ce dernier en a profité pour confier son rapport au personnage, le Docteur Stephen Strange (incarné à l’écran par Benedict Cumberbatch), neurochirurgien qui à la suite d’un accident développe des aptitudes métaphysiques qui lui permettent, entre autres, de manier différentes dimensions : « J’aimais le Docteur Strange quand j’étais enfant, mais […] il était probablement au cinquième rang pour moi parmi les grands personnages de bande dessinée », explique Raimi citant d’abord Spider-Man et Batman parmi ses héros préférés.

Le réalisateur se souvient ensuite, amusé, de la référence à Doctor Strange placée dans son film Spider-Man 2 – sorti en 2004 -, lors d’une scène où il est question de choisir un nom au Dr. Octopus. Parmi les propositions se trouve en effet le nom du Docteur. Un clin d’œil prémonitoire : « Quand nous avons eu ce moment dans Spider-Man 2, je n’avais aucune idée que nous ferions un jour un film Doctor Strange, alors c’était vraiment drôle pour moi que par hasard cette réplique se trouve dans le film. », se remémore-t-il.

Si peu de détails sont connus concernant le scénario, le Docteur devrait reprendre ses recherches autour de la pierre du temps, l’un des artefacts convoités par Thanos dans Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Elizabeth Olsen, alias Scarlett Witch dans le MCU, a également été annoncée au casting, confirmant la présence de l’héroïne des Avengers dans l’histoire. Cette dernière comme le Docteur apparaissent dans le trailer de la série Disney+ WandaVision, l’un des programmes très attendus de la plateforme développant l’univers des films Marvel sur le petit écran.

La sortie du film a été repoussée – comme les autres opus de la phase IV Marvel – dans la foulée des mesures de confinement prises début mars dans le monde entier, face à la pandémie de Covid-19. Celui-ci devrait arriver sur les écrans français courant novembre 2021.