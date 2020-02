Mourir peut attendre, Black Widow, Mulan, Top Gun Maverick, séries Marvel Disney+… Découvrez les trailers diffusés en exclusivité pendant la mi-temps de la 54e édition du Super Bowl.

L’univers Marvel en série sur Disney +

Alors que Disney annonce depuis des mois son panel de séries Marvel inédites développées pour sa plateforme – qui sera lancée le 24 mars prochain en France – la compagnie a dévoilé de premières images de ses futurs contenus. Le Faucon et le Soldat de l’hiver, WandaVision, ou encore Loki, les séquences diffusées pour le Super Bowl révèlent un aperçu des super-héros dans leurs fictions respectives ; Anthony Mackie (Faucon) s’approprie le bouclier de Captain America, Elizabeth Olsen (Wanda) nage en plein fantasme dans une étrange sitcom vintage au côté de Paul Bettany (Vision), et Tom Hiddleston (Loki), menace gentiment de tout brûler. Ces programmes seront bientôt disponibles courant 2020 – et 2021 pour Loki – sur le service de vidéo à la demande.

Mourir peut attendre (No Time to Die)

De nouvelles images du prochain James Bond réalisé par Cary Joji Fukunaga ont été révélées. Bien que brèves, elles donnent un aperçu de ce que réserve ce nouvel et 25e opus de la franchise, où l’agent 007 (Daniel Craig) sera tiré de sa retraite pour contrecarrer les plans d’un redoutable terroriste nommé Safin (Rami Malek). On aperçoit le célèbre espion accompagné de sa collègue Nomi (Lashana Lynch) lors d’un vol spectaculaire, puis Madeleine Swann (Léa Deydoux), M (Ralph Fiennes), ou encore Ana de Armas, qui devrait incarner la mystérieuse Paloma. Un échantillon chargé d’action du film qui sortira 8 avril prochain.

Top Gun : Maverick

Comme l’indique son titre, ce teaser du sequel de Top Gun est centré sur son héros, Pete Maverick Mitchell (Tom Cruise), de retour dans le cockpit en tant que chef de file d’une nouvelle génération, qu’il forme à l’école Top Gun. Le souffle court du protagoniste, quoi de mieux pour illustrer le second volet d’un film mis en musique trente-quatre ans plus tôt par le titre Take My Breath Away de Berlin ? Val Kilmer (Iceman), mais aussi Jennifer Connelly, Miles Teller (la nouvelle recrue Bradley Bradshaw) et Ed Harris seront au casting du long-métrage haletant de Joseph Kosinski, à découvrir en salle le 15 juillet 2020.

Sonic, le film (Sonic The Hedgehog)

Après quelques déboires poussant l’équipe du film à revoir sa copie, en réaction aux critiques sur l’apparence du personnage de jeu vidéo, Sonic est prêt à faire son entrée. Les aventures du hérisson bleu ultrarapide portées à l’écran par Jeff Fowler, débarqueront dans les salles obscures le 12 février. Pour être parés, une énième bande-annonce vient d’être dévoilée, réunissant des stars du football américain, et faisant la part belle au personnage de Jim Carrey (le super-méchant Dr. Robotnik). Un film d’animation familial distribué par Paramount et porté en autres par James Marsden (Tom Wachowski), compagnon de route du petit héros.

Black Widow

Un court teaser dédié à l’héroïne des Avengers ajoute quelques images à celles dévoilées en décembre dernier. On y entrevoit notamment Taskmaster, super-vilain capable de copier les talents de ses adversaires, en plein affrontement avec l’ex-espionne du KGB. Le blockbuster révélant les origines de Natasha Romanoff, et ses retrouvailles avec « deuxième famille » (Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz), signera également le coup d’envoi de la phase IV du MCU (Marvel Cinematic Universe) et les adieux de Scarlett Johansson au personnage qu’elle incarne depuis dix ans. Rendez-vous en salle le 29 avril prochain.

Invisible Man

Un bref mais intense aperçu du thriller horrifique porté par la talentueuse Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale). Loin des représentations populaires qui le présentent sous un jour sympathique, l’homme invisible du film de Leigh Whannell tient plus du protagoniste dément du roman de H.G. Wells paru en 1897, dont il est l’adaptation. Une entité hostile qui tourmente la veuve d’un riche scientifique sociopathe, disparu dans de mystérieuses circonstances. Le long-métrage Blumhouse distribué par Universal Pictures sera sur les écrans français le 26 février 2020.

Mulan

Le légende chinoise adaptée en film d’animation par Disney en 1998 revient en live-action. Le premier trailer complet révélé par la firme à l’occasion du Super Bowl, met en avant son actrice principale, la jeune Yfei Liu, en armure et au cœur de l’action, face à des stars du cinéma chinois telles que Gong Li et Donnie Yen. Une version terre-à-terre du dessin-animé, réalisée par Niki Caro en prises de vues réelles, dépourvue de chansons et dont le personnage de Mushu (petit dragon qui accompagnait l’héroïne) sera absent. Quoiqu’il en soit, ces images laissent entrevoir un opus épique et visuel, plus émancipé de son modèle que le remake de La Belle et la Bête. Mulan sortira le 25 mars 2020.

Minions 2 : Il était une fois Gru (The rise of Gru)

Un aperçu hilarant du spin-off des Minions, film dérivé de la franchise animée Moi, Moche et Méchant, où l’on pourra retrouver le teigneux Gru dans sa jeunesse, entouré des petites créatures jaunes et leur célèbre jargon. Une origin-story à découvrir le 8 juillet prochain.

Hunters

La série Amazon produite par Jordan Peele (Get Out) et diffusée dès le 21 février prochain sur la plateforme se dévoile davantage, avec un nouveau teaser. Al Pacino en leader d’un groupe secret traqueurs de nazis expatriés en Amérique, une garden party so 70’s qui vire à la panique… Le programme piloté par Nikki Toscano fait envie, et semble de plus en plus peaufiné et caustique. À suivre très bientôt sur Prime Vidéo.