C’est officiel ! Disney + fera son entrée en France le 24 mars 2020. En attendant de découvrir ce que réserve le service à ses abonnés français, voici ce qu’il faut savoir avant de sauter le pas.

Lancé avec succès en novembre 2019 aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas, le service de vidéo à la demande de Disney s’apprête à débarquer sur les écrans français. Alors que la plateforme concurrente de Netflix présentée en avril 2019 devait initialement faire son entrée dans l’Hexagone le 31 mars 2020 – comme en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni et en Italie – la date de lancement de cette dernière a été avancée de quelques jours par la multinationale, au 24 mars prochain.

Concernant son prix, Disney+ sera disponible pour 6,99 euros par mois, et 69,99 euros par an. Une somme qui concurrence le prix d’entrée de Netflix d’un euro symbolique, et correspond au centime près aux prix américains, soit 6,99 et 69,99 dollars. Tout comme sur les autres plateformes SVOD, Disney+ permettra de créer jusqu’à 7 profils différents et de regarder des programmes sur quatre écrans en simultané. À noter également que les contenus seront téléchargeables en illimité sur 10 appareils distincts. Par ailleurs, un abonnement permettant d’accéder aux trois services de SVOD de la compagnie américaine : Disney+, Hulu et les programmes sportifs de ESPN+, sera également proposé.

Le tout devrait être accessible sur PC, smartphones, tablettes, téléviseurs connectés et consoles de jeux. Mais attention, Disney ayant conclu un partenariat avec Canal+, il faudra, pour bénéficier de son service, passer par l’application MyCanal ou bien télécharger Disney+ sur le support souhaité (tablette, mobile, box).

Pour son catalogue français, qui ne sera connu dans le détail que lors du lancement de la plateforme à l’échelle nationale, il est prévu que l’offre se remplisse au fur et à mesure. La chronologie des médias et les droits des œuvres qui diffèrent de ceux en vigueur outre-Atlantique, rendront indisponibles certains programmes. Les blockbusters Marvel devront par exemple attendre au moins 36 mois, soit 3 ans, pour rejoindre le catalogue après les sorties en salle. En revanche, les séries originales seront disponibles dès leur sortie officielle. Toutefois, si l’on se fie aux annonces de la compagnie, il est facile de se faire une idée du futur contenu censé atteindre 7.500 épisodes de séries et 500 films.

Bien sûr, les franchises de l’entreprise seront mises à l’honneur, des blockbusters Marvel, Star Wars, aux films Disney et Pixar (dont Toy Story 4 et La Reine des Neige 2, qui sortiront en exclusivité) ainsi que les longs-métrages et séries de la 21th Century Fox, acquis depuis le rachat d’une grande part du studio pour plus de 71 milliards de dollars. Les abonnés Disney+ pourront donc (re)voir à volonté l’intégralité des films X-Men, Avatar, mais aussi des Simpsons, Futurama, ou encore Malcolm. Des documentaires National Geographic feront également partie de l’offre.

Des programmes originaux seront évidemment proposés. Fiction la plus populaire des nouveautés Disney+, The Mandalorian de Jon Favreau, dérivée de Star Wars et déjà renouvelée pour une saison 2, devrait faire son entrée rapidement, suivie par d’autres séries et films issus des différentes franchises de la compagnie. À venir, entre autres, la série Marvel Winter Soldier (automne 2020).

Au total, 25 séries, 10 films et documentaires originaux ont été annoncés par Disney. Il est possible d’en avoir un bref aperçu en se rendant sur le site français du service, qui comporte déjà quelques titres, parmi lesquels The Mandalorian, la série High School Musical, le remake live de La Belle et le Clochard, et le documentaire Le Monde Selon Jeff Goldblum.

Côté animation, la série Star Wars : The Clone Wars et sa saison 6 feront partie du lot, ainsi que – dans un second temps – Sparkshorts, une sélection de courts inventifs et inédits proposés par les employés de Pixar tous domaines confondus. Six métrages sont déjà prévus. Pour la jeunesse – et tous les fans de Toy Story – un programme ludique centré sur le personnage du quatrième volet, Forky, la fourchette parlante, sera également disponible. Dans Forky Asks a Question (Forky pose une question), le jouet en plastique soumet une question par épisode à laquelle ses congénères tenteront de répondre.

Pour en savoir plus, Disney+ propose de se « tenir informé » via l’accueil provisoire de sa plateforme en renseignant son email.