La suite des aventures d’Arthur et de ses chevaliers se profile, et ce bien plus tôt que prévu. Le réalisateur a récemment livré les premières images du long-métrage, et une nouvelle date de sortie. Une comédie qui s’annonce ambitieuse et garnie de surprises.

On en avait gros. Alors que la fanbase de Kaamelott, série culte d’Alexandre Astier qui parodie la quête du Graal, rongent leur frein depuis dix ans, guettant les nouvelles du premier film (initialement prévu pour octobre 2020) de la trilogie censée donner suite à la saison 5, l’interprète du roi Arthur a livré ce 22 janvier un premier teaser et une date de sortie officielle bien avancée pour le long-métrage.

De premières images que personne n’attendait si tôt, et que l’on découvre avec joie. De beaux plans, un univers étendu où l’on retrouve chevaliers et protagonistes éparpillés après la prise de pouvoir violente de Lancelot (Thomas Cousseau)… On devine qu’un joli budget élargit le champ des possibles, alors que le programme savait déjà se contenter de bien moins pour être l’une des meilleures fictions sérielles françaises.

Parmi les revenants, on aperçoit dans ce court mais dense extrait Mevanwi (Caroline Ferrus), Merlin (Jacques Chambon), Séli (Joëlle Sevilla), Léodagan (Lionnel Astier), Venec (Loïc Varraut), et bien sûr les incontournables Perceval (Franck Pitiot) et Karadoc (Jean-Christophe Hembert). Le duo le plus célèbre et apprécié de la série s’est déjà démarqué, avec une réplique : « La patience est un plat qui se mange sans sauce ». De quoi laisser entendre que les comparses sont toujours adeptes de citations et d’idées foireuses.

Le retour de personnages secondaires campés par des pointures de la comédie hexagonale est également annoncé, dont ceux d’Alain Chabat (le duc d’Aquitaine), Christian Clavier en Jurisconsulte, ou encore Antoine de Caunes (Dagonet). Et surprise, de nouveaux hôtes de marque viendront compléter la distribution, dont Guillaume Gallienne, Clovis Cornillac et même le chanteur Sting, qui apparaît dans un rôle encore inconnu.

En somme, une grande partie du casting d’origine devrait être de retour sur grand écran, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Un premier volet qui s’annonce prometteur, dans la continuité du ton sombre des saisons 5 et 6 de Kaamelott, et qui peut se reposer sur le talent de son auteur et de ses comédiens pour offrir une bonne comédie.

Autre surprise, et de taille, Alexandre Astier a également précisé que le film sortira bien plus tôt que prévu, le 29 juillet, soit avec deux mois d’avance par rapport à la première date fixée. SND s’occupe de la distribution. Le tournage aurait débuté le 22 janvier 2019, un an jour pour jour auparavant. Ce qui laisse quelques mois aux puristes comme aux novices pour réviser les six saisons de la série diffusée de 2005 à 2009 sur M6, qui revisite la légende arthurienne et, entre autres, les écrits de Chrétiens de Troyes.