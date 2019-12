Le showrunner de The Mandalorian confirme qu’une seconde saison de la série Star Wars est en développement, et sera diffusée dès 2020.

Alors que la série dérivée de l’univers Star Wars vient à peine de s’achever, avec un huitième et dernier épisode diffusé vendredi 27 décembre, son créateur Jon Favreau (Le livre de la Jungle, Le Roi Lion) a annoncé dans un tweet publié, le retour du programme pour une deuxième saison à l’automne 2020.

Première fiction sérielle de la franchise Star Wars à voir le jour sur la plateforme Disney +, The Mandalorian suit les aventures de Din Djarin (Pedro Pascal), un mercenaire mandalorien, cinq ans après Le Retour du Jedi (l’épisode VI), et 25 ans avant Le Réveil de la Force (l’épisode VII).

Diffusée depuis le 12 novembre 2019 aux États-Unis, la série en live-action divisée en chapitres de 30 à 40 minutes a déjà conquis les téléspectateurs outre-Atlantique, leur présentant notamment un personnage loin d’être passé inaperçu ; un « bébé Yoda », issu de la même espèce que le célèbre maître Jedi vert aux oreilles pointues. Un protagoniste devenu la mascotte des réseaux sociaux en raison de son apparence attendrissante.

Outre le fait d’enrichir l’univers de la saga, en développant davantage le statut des chasseurs de prime et les débuts de la Nouvelle République, The Mandalorian possède une distribution de qualité, dont font partie Gina Carano (Deadpool), connue pour sa maîtrise des arts martiaux, le réalisateur Taika Waititi (Thor : Ragnarok) – qui campe le droïde IG-11 et a réalisé le chapitre 8 – ou encore Giancarlo Esposito (Breaking Bad).

Côté réalisation, Jon Favreau, également scénariste, a su s’entourer de talents tels que Dave Faloni, à qui l’on doit les films et séries d’animation The Clone Wars et Star Wars : Rebels, des programmes loués pour leur capacité à étoffer le monde créé par George Lucas. Le réalisateur apparaît à l’écran sous les traits d’un pilote de X-Wing de la Nouvelle République, aperçu dans l’épisode 6 de The Mandalorian.

La seconde salve d’épisodes, dont l’écriture aurait débuté en juillet 2019, est donc prévue pour fin 2020. Une information d’ores et déjà acclamée par les internautes, qui pourrait bien ouvrir la voie à un éventuel film consacré au héros, Din Djarin, un projet récemment envisagé par Alan Horn, directeur de la création de Walt Disney Studios.

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

Trailer saison 1