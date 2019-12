La suite de Top Gun se précise davantage avec une nouvelle bande-annonce survoltée, dans laquelle Pete « Maverick » Mitchell guide la fine fleur de l’US Navy.

Il est temps de ressortir vos bombers et lunettes Aviator. Le nouveau Top Gun et sa star Tom Cruise s’apprêtent à débarquer dans les salles, plus de trente-trois ans après le succès fulgurant du premier film piloté par le regretté Tony Scott.

Et comme son titre l’indique, Top Gun : Maverick suivra le nouveau défi du pilote de chasse américain Pete « Maverick » Mitchell (Tom Cruise), qui a choisi de se tourner vers l’instruction : former un nouvel escadron de jeunes recrues. Un nouveau rôle sur mesure, bien loin de l’impétuosité du jeune héros rebelle des années 1980, devenu une légende de l’aviation au sein de l’école Top Gun, où il refuse de monter en grade pour continuer de voler.

Après un premier trailer dévoilé lors du Comic-Con de San Diego cet été, les nouvelles images révélées ce 16 décembre annoncent un retour en force, avec un Tom Cruise -toujours- en pleine forme, paré pour de nouvelles cascades aériennes.

Si l’on aperçoit de nouvelles têtes, prêtes à reprendre le flambeau, comme Bradley Bradshaw, le fils de feu Goose (Anthony Edwards) campé par Miles Teller (Whiplash), quelques personnages cultes manquent à l’appel. C’est le cas de Charlie (Kelly McGillis), partenaire et love-interest du héros dans sa jeunesse, remplacée ici par Jennifer Connelly (Labyrinth, Requiem for a Dream). Une absence qu’a justifié l’actrice au micro de Entertainment Weekly, arguant que le décalage entre le rôle qui lui avait permis d’accéder à la célébrité et sa nouvelle vie était trop important : « J’ai un physique adapté à mon âge », a-t-elle expliqué, se déclarant « bien dans sa peau ». Mais selon cette dernière, qui privilégie désormais sa vie personnelle, ce fait ne serait pas en phase avec l’esprit de Top Gun. Quant à Val Kilmer, (Tom Kazansky alias « Iceman »), ex-adversaire de Maverick, ce dernier a confirmé son retour.

Derrière la caméra, Joseph Kosinski, qui a déjà dirigé Tom Cruise dans Oblivion, dans lequel l’acteur tenait le premier rôle. Le scénario, longuement remanié, a été coécrit par Peter Craig (The Hunger Games) et Justin Marks (Le Livre de la Jungle), dans une optique fidèle au projet de Tony Scott (disparu tragiquement en 2012), qui ne souhaitait pas faire de remake mais bien un nouveau métrage.

La musique du trailer, aux sonorités similaires à celles du premier long-métrage, a été composée par Harold Faltermeyer, à l’origine de la bande-originale du film de 1986. Toutefois, pas de traces de l’illustre titre de Berlin, Take My Breath Away, indissociable du succès du film et récompensée du Golden Globe et de l’Oscar de la Meilleure chanson originale en 1987.

En projet depuis 2013, tourné dès mai 2018, et initialement prévu pour juillet 2019, Top Gun : Maverick sortira à l’été 2020 et sera disponible en version IMAX après une version remasterisée en 3D de l’original. Une expérience à ne pas manquer, car la dernière bande-annonce proposée par Paramount promet une déferlante d’action et d’affrontements tonnants, à l’heure des drones de combat. Une nouvelle menace, bien différente de celle de la Guerre Froide évoquée en 1986 par Tony Scott.

Joanna Wadel

VO

VF