La série Amazon figure parmi les fictions les plus attendues de 2020. Hunters se dévoile dans une bande-annonce nerveuse, dominée par Al Pacino, à la tête d’une équipe de traqueurs de Nazis, adeptes de méthodes radicales.

Al Pacino en chasseur de Nazis. Nul besoin d’aller plus loin dans le pitch d’Hunters, la nouvelle série Amazon produite par Jordan Peele (Get Out, Us), pour trépigner d’impatience. Et pourtant, la fiction de David Weil, également pilotée par Nikki Toscano (Revenge), recèle d’éléments encore plus alléchants.

Comme son scénario, centré sur les Hunters, une bande dédiée à la traque de Nazis basée à New York qui, en 1977 tombe sur une occasion d’ampleur : quelques centaines de hauts-gradés Nazis fomenteraient la mise en place d’un quatrième Reich aux États-Unis. Débute alors une chasse sans merci pour anéantir leur plan machiavélique, et briser quelques cloisons nasales au passage. Un petit côté Inglourious Basterds appréciable.

Et le casting n’est pas non plus pour déplaire. Logan Lerman (Percy Jackson), rodé au registre belliqueux depuis sa prestation dans Fury, campera le jeune héros Jonah Heidelbaum, dont la grand-mère a créé la cellule d’investigation musclée plusieurs décennies auparavant. Jerrika Hinton (Grey’s Anatomy, Scandal), Josh Radnor (How I Met Your Mother), Kate Mulvany, Tiffany Boone (Good Morning, Midnight), Greg Austin, Louis Ozawa Changchien, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker, et Lena Olin, animeront les dix premiers épisodes de cette série qui s’annonce solide et déjantée.

Après un teaser en novembre dernier, Hunters laisse entrevoir l’étendue de son potentiel dans un premier trailer sorti ce vendredi 3 janvier, qui expose toutes les raisons d’attendre avec impatience le 21 février prochain. Un Al Pacino fringuant, en leader charismatique d’une team jeune et hétéroclite, prête à en découdre avec des dignitaires Nazis et leurs héritiers, reconvertis en paisibles badauds de l’Amérique des années 1970. Les plans s’enchaînent et dévoilent un humour piquant, des couleurs pop, une nonchalance et un sens de l’ironie qui rappellent l’univers des frères Coen et des émules de Noah Hawley (Fargo).

Alfonso Gomez-Rejon (The Current war), assistant-réalisateur de Babel, Julie et Julia, ou encore Argo, a réalisé le pilot de la série, qui sera diffusé sur la plateforme Prime Video le mois prochain.