Après Le Mans 66, Matt Damon retrouve James Mangold dans un tout autre registre. Il tiendra le rôle principal dans l’adaptation de The Force, roman policier de Don Winslow, menée par le cinéaste.

Après Le Mans 66, nommé aux Oscars 2020, Matt Damon va rejoindre le réalisateur James Mangold pour un nouveau projet. Selon Deadline, il s’agit cette fois de l’adaptation de The Force, bestseller de Don Winslow paru en 2017, pour 20th Century Studio (le nouveau nom de l’ancien studio de la Fox) en projet depuis cette même année.

L’acteur campera Denny Malone, détective de la police de New York à la tête d’une unité spéciale de lutte contre le crime, qui, habitué à s’arranger avec la loi, se retrouve embarqué dans un scandale pour corruption.

Un héros à la personnalité contrastée, qui va devoir peser le pour et le contre pour se tirer d’affaire, et composer avec ses liaisons politiques, criminelles, et personnelles qu’il a noué dans l’exercice parfois douteux de ses fonctions.

Jouer le rôle d’un policier corrompu n’est pas une première pour Matt Damon, puisqu’il incarnait aux côtés de Leonardo DiCaprio dans l’excellent Les Infiltrés de Martin Scorsese, Colin Sullivan, l’homme de main d’un influent mafieux, infiltré au sein d’une unité spéciale chargée d’enquêtes dans la ville de Boston.

Mais rappelons que le sujet abordé par The Force soit plus noir, et proche de l’ambiance des long-métrages de Sydney Lumet. Une performance qui pourrait se révéler inédite pour l’acteur oscarisé pour Will Hunting (1997), habitué à d’autres registres où il apparaît plus héroïque, dans le feu de l’action.

Pour adapter cette histoire sur laquelle lorgnait la Fox depuis plusieurs années, James Mangold a repris un scénario initial de David Mamet (Les Incorruptibles), travaillant à la réécriture avec Scott Frank, collaborateur du cinéaste sur Logan. Scott Free, la société de Ridley Scott, sera notamment coproductrice du film.

Pour James Mangold, ce projet s’ajoute au biopic qu’il prépare pour Searchlight sur Bob Dylan, porté par Timothée Chalamet dans le rôle du chanteur. Matt Damon quant à lui s’apprête à tourner pour Ridley Scott dans Le Dernier Duel, drame historique coécrit par son ami Ben Affleck, avec Adam Driver et Jodie Comer, qui sortira en janvier 2021.