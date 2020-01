Après 106 ans d’existence, le studio historique d’Hollywood va perdre son lien avec la Fox, pour cadrer avec les valeurs de son nouveau propriétaire, Disney.

Cette décision marque un nouveau tournant dans le rachat d’une grande part de la 21st Century Fox par Disney – acté en mars 2019. En effet, l’emblématique société de production cinématographique 20th Century Fox va perdre le logo qu’elle arbore depuis 85 ans, au profit d’une refonte exigée par la firme aux grandes oreilles.

Une identité visuelle aussi connue que le rugissement du lion de la MGM, pour l’un de studios fondateur d’Hollywood créé en 1914, avant de fusionner avec la 20th Century Pictures en 1935.

On pourrait voir derrière ce choix une volonté de couper les ponts avec l’historique de la société pour imposer sa marque. Mais pas tout à fait. Selon les informations relayées le 18 janvier par Variety, c’est avec le nom « Fox », et par extension la chaîne Fox News et son magnat Rupert Murdoch, que Disney souhaite prendre ses distances. L’image conservatrice et clivante du réseau de télévision piloté par Murdoch depuis les années 1980 ne serait pas vraiment en corrélation avec les valeurs familiales et sympathiques portées par le géant du divertissement. Qui plus est depuis la révélation des agressions sexuelles perpétrées au sein de Fox News, dirigé par Roger Ailes jusqu’en 2016. Une source du magazine confie même : « Je pense que le nom de Fox signifie Murdoch, et c’est toxique. ». Une citation qui donne le ton de l’orientation souhaitée par Disney.

De manière inévitable donc, 20th Century Fox deviendra 20th Century Studios, et Fox Searchlight Pictures, Searchlight Pictures. Un changement qui d’après Variety serait déjà initié en coulisses, dans le nom de domaine des boîtes mails des employés, où le nom « Fox » n’apparaîtrait déjà plus. Cependant, cette décision ne devrait pas altérer la présentation du logo art-déco éclairé par des projecteurs et sa musique orchestrale, qui resteront les mêmes.

Par ailleurs, l’entreprise américaine – qui selon l’AFP se refuse à commenter la nouvelle – n’aurait pas encore statué sur le sort des studios de télévision 20th Century Fox Television et Fox 21 Television. Sa mesure symbolique, bien que justifiée, s’inscrit dans la mise en place progressive de son empreinte, et représente aux yeux de nombreux professionnels et cinéphiles, l’expression de sa mainmise sur la création dans l’industrie cinématographique. La souris aurait-elle eut raison du renard, comme le suppose le magazine ? Une chose est sûre, son influence continue de s’accroître.