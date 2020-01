Le comédien franco-américain est pressenti pour incarner Bob Dylan dans le nouveau biopic consacré à la star du rock mené par James Mangold.

L’acteur à l’affiche française des Filles du Docteur March (Little Women) de Greta Gerwig et prochainement au casting de Dune pour Denis Villeneuve, enchaîne les projets et rejoindrait selon Deadline celui piloté par James Mangold, pour incarner ni plus ni moins que la légende folk rock Bob Dylan.

Après avoir porté à l’écran l’histoire de Johnny Cash en 2005 dans l’excellent Walk the Line (avec Joaquin Phoenix), le réalisateur du succès Le Mans 66 se lance dans un nouveau biopic musical, produit par Fox Searchlight (La Forme de l’eau, Jojo Rabbit), et adapté du livre Dylan Goes Electric d’Elijah Wald, qui traite du parcours artistique de l’auteur-compositeur-interprète et, comme l’indique son titre, de sa transition de la musique folk au rock « électrique », au milieu des années 1960.

Et pour composer un tel film, qui de mieux que Bob Dylan himself en tant que producteur exécutif et consultant pour épauler Mangold ? C’est du moins ce qu’affirme le site, qui précise dans la foulée que le cinéaste devrait faire équipe avec le manager de longue date de l’artiste, Jeff Rosen, également annoncé comme producteur. Le script, quelques peu remanié par Mangold, est signé du scénariste de Gangs of New-York, Jay Cocks.

L’histoire devrait évoquer les liens qu’entretenaient le musicien, prix Nobel de littérature 2016, avec d’autres artistes de l’époque, comme la chanteuse et compositrice folk Joan Baez et l’un des pionniers du genre, le musicien new-yorkais Pete Seeger.

Avec ce métrage en préparation, la Fox semble vouloir exploiter les succès de Bohemian Rhapsody, oscarisé en 2019, et Rocketman, primé aux Golden Globes 2020, en surfant sur la tendance des biopics d’icônes de la chanson. Comme le rappelle notamment The Hollywood Reporter, Graham King, le producteur de Bohemian Rhapsody, plancherait sur un film consacré à Michael Jackson. Cependant, aucun studio ne serait encore rattaché au projet.

Quant à Timothée Chalamet, le jeune comédien serait encore en discussions pour intégrer le long-métrage, mais d’après les informations livrées par Deadline, celui-ci aurait commencé à prendre des cours de guitare et pourrait donc interpréter, du moins acoustiquement, certains titres du répertoire du Dylan, dont Fox Searchlight a acquis les droits. La star du film The King rejoindrait ainsi Heath Ledger, Christian Bale ou encore Cate Blanchett, interprètes des différentes facettes du chanteur – parmi les seuls à avoir campé Bob Dylan dans une fiction – dans le film I’m Not There de Todd Haynes, sorti en 2007.

Le tournage de ce biopic démarre fin mai pour une sortie attendue en 2021.