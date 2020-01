La 77e cérémonie des Golden Globes s’est déroulée ce 5 janvier au Beverly Hills Hilton de Los Angeles, récompensant Joaquin Phoenix pour Joker, Once upon a time…, mais également 1917, Parasite et Rocketman, ainsi que les séries Fleabag et Chernobyl.

Les fameuses récompenses de l’Association hollywoodienne de la presse étrangère (HFPA) ont été décernées dans la soirée du 5 au 6 janvier 2020, sacrant des films et des stars très attendus, certes, mais pas si évidents aux vues des nominations dominées par Netflix (17 au total), dont les succès Marriage Story de Noah Baumbach et The Irishman de Martin Scorsese ont été parmi les moins primés de cette soirée, voire pour ce dernier reparti bredouille.

La cérémonie a démarré sur les chapeaux de roue, marquée par nombre de discours forts, et ponctuée des vannes caustiques et fleuries du comédien et humoriste Ricky Gervais, hôte des Golden Globes pour la cinquième fois.

Ce dernier, raillant régulièrement le fiasco du film Cats, a d’abord écorné la prédominance des géants de streaming, avant de s’attaquer aux agresseurs sexuels présumés dont l’ancien ponte d’Hollywood, l’ex-producteur Harvey Weinstein, pour finalement oser une pique sur l’écart d’âge entre Leonardo DiCaprio et ses jeunes compagnes. De quoi mettre la salle en émoi.

Et quelle audience. Puisque cette année, un parterre exceptionnel de talents étaient réunis ; dont Tom Hanks, salué pour l’ensemble de sa carrière du Cecil B. DeMille Award, remis par une Charlize Theron émue, Martin Scorsese, Al Pacino, Robert De Niro, Quentin Tarantino, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Helen Mirren, Kathy Bates, Annette Bening, ou encore Michelle Pfeiffer.

Incredible tribute to the career of the legendary Tom Hanks. #GoldenGlobes pic.twitter.com/vUzY73SM9U — Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) January 6, 2020

Côté lauréats, Once Upon A Time… in Hollywood, de Tarantino et Joker de Todd Phillips remportent chacun deux Golden Globes, dont celui du meilleur scénario (Quentin Tarantino) et du meilleur acteur dans un second rôle (Brad Pitt, son premier trophée aux Golden Globes), et les titres de meilleur acteur (Joaquin Phoenix) et meilleure bande originale (compositrice Hildur Guðnadóttir, qui devient la première compositrice solo à remporter la statuette).

Sans trop de suspense, le prix du meilleur film étranger a été remis à l’excellent Parasite de Bong Joon-ho, et celui de meilleure minisérie ou téléfilm à Chernobyl de Craig Mazin. La série de HBO a également remporté le trophée de meilleur acteur dans un second rôle, décerné à Stellan Skarsgård. Deux autres fictions du petit écran ont rayonné : Succession (HBO), sacrée meilleure série dramatique, et Fleabag (BBC), meilleure série musicale ou comique.

Le palmarès a néanmoins réservé quelques surprises. Contre toute attente, c’est Sam Mendes qui a remporté le Golden Globe du meilleur réalisateur pour 1917, également sacré meilleur film dramatique. Le cinéaste, ému de l’emporter face à des chevronnés, a précisé que pour lui il n’est « aucun réalisateur qui ne se trouve pas dans l’ombre de Martin Scorsese ».

Les biopics musicaux ont le vent poupe, puisque c’est Renée Zellweger qui a été sacrée meilleure actrice dans un film dramatique pour sa performance en Judy Garland dans Judy. Quant au prix du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie, c’est le jeune Taron Ergeton qui rafle la mise pour son rôle d’Elton John dans Rocketman, au grand dam de Leonardo DiCaprio (Once Upon A Time…), Eddie Murphy (Dolemite is my name) et Daniel Craig (À couteaux tirés). Autre rebondissement, la comédienne Awkwafina, nommée pour la première fois de sa carrière, l’a emporté face à Cate Blanchett et Emma Thompson pour son rôle dans L’Adieu (The Farewell) de Lulu Wang.

Les femmes, bien qu’à nouveau en minorité dans le domaine de la réalisation, ont tout de même pu tirer leur épingle du jeu. La formidable Laura Dern a été récompensée du Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle pour son personnage d’avocate incisive dans Marriage Story, et Michelle Williams a fait sensation en recevant son prix de meilleure actrice dans une minisérie ou un téléfilm. La talentueuse interprète de Gwen Verdon dans Fosse/Verdon a livré un discours poignant sur le droit à l’avortement, invitant les Américaines à « voter dans (leur) propre intérêt […] comme les hommes l’ont toujours fait », et à faire valoir le fait de représenter « plus de la moitié » du pays.

L’humoriste et comédienne Ellen DeGeneres venue pour recevoir le Carol Burnett Award, s’est vue remerciée par sa consœur humoriste Kate McKinnon, qui en lui remettant le prix a confié au sujet de son coming-out lesbien : « Si je ne l’avais pas vue (Ellen) à la télévision, […] j’aurais continué à penser que j’étais une étrangère et que je n’avais peut-être même pas le droit d’être ici. ». Patricia Arquette primée pour The Act comme meilleure actrice dans un second rôle d’une série, minisérie ou téléfilm, n’a pas manqué de glisser un mot sur l’importance du vote « pour donner un monde meilleur à nos enfants ».

En attendant de compléter cette saison de prix avec la 92e Cérémonie des Oscars le 9 février prochain, voici le palmarès complet de ces 77e Golden Globes :