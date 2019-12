Synopsis : Quatre jeunes sœurs, faisant face à l’absence de leur père durant la guerre de Sécession aux États-Unis, se voient confrontées aux difficultés des choix incombant à leur condition et à leur classe.

♥♥♥♥ ♥

Deux ans après le succès de son premier film Lady Bird, Greta Gerwig, actrice, scénariste et réalisatrice, choisit de s’attaquer à un monument de la littérature, maintes fois transposé au cinéma. Ancrée en elle depuis de nombreuses années, cette volonté d’explorer autrement le célèbre roman de Louisa May Alcott paru en 1868, a pu enfin aboutir, après un travail minutieux de documentation. Elle s’est ainsi affranchie des codes propres à une adaptation littérale, prenant la liberté nécessaire à sa création. Celle que nous avions pu découvrir dans Frances Ha décrit avec justesse et bienveillance les tourments traversés par ses personnages ambitieux et modernes. Elle rend ici intemporel les questionnements de ses jeunes sœurs, brossant quatre protagonistes féminins, quatre définitions de la féminité, forte, passionnée, aspirant à des destins différents, sans jamais les juger. La volonté profonde de ses héroïnes est au centre du récit, qu’elles soient destinées à écrire, peindre, jouer ou être femme au foyer. Leur plus grand pouvoir face aux conventions de la société de l’époque reste leur sororité puissante et joyeuse. C’est d’ailleurs ce qui émane de tous les flashbacks de leur jeunesse insouciante. Un tourbillon de joie, appuyé par le montage effréné des scènes de jeux entre sœurs. Il émane de cette fresque familiale, une nostalgie de l’enfance au coin du feu, de l’ambivalence des sentiments ressentis au moment du passage à l’âge adulte. Les évènements les plus marquants du roman sont retranscrits ici, comme l’accident du fer à friser, les soirées de bals… Le superbe travail de la costumière Jacqueline Durran magnifie ces jeunes femmes sans devenir, prétexte à démonstration trop ostentatoire. Malgré une première partie un peu longue et une intrigue principale qui peine à arriver, le récit, conté à travers les yeux de Jo, reste rythmé grâce au choix d’une narration non linéaire, alternant entre passé et présent, sans jamais perdre le spectateur.

Pour sa deuxième collaboration avec la réalisatrice, Saoirse Ronan campe avec force et justesse une Jo lumineuse et puissante, qui accepte avec difficulté de voir sa chère Meg (Emma Watson), l’abandonner pour se marier. Tentant de se faire une place dans le milieu très masculin de l’édition, elle trouve en Laurie (élégant et romantique Timothée Chalamet), un ami fidèle qui la porte et l’épaule. L’amoureux éconduit finit bien sûr par se retourner vers une Amy à laquelle Florence Pugh, révélée dans The Young Lady, apporte une certaine complexité, malgré l’apparente futilité de son personnage. Elle profite de son voyage avec son acariâtre tante March, interprétée par Meryl Streep, excellente dans le ce rôle qu’elle avait expressément réservé auprès de la réalisatrice dès la genèse du projet, pour développer son don pour la peinture.

Le choix de modifier la fin du récit illustre l’audace et la justesse de cette adaptation moderne qui tranche avec les précédentes versions, et restaure certainement la volonté originelle de l’écrivaine qui s’était vu imposer la fin de son roman par son éditeur. Belle occasion donc de découvrir désormais sa fin alternative.

Laura Sztajnkrycer