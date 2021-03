Roads to Freedom, le nouveau projet télévisuel de Ridley Scott, devrait reconstituer un sanglant patchwork de la Seconde Guerre mondiale. Steven Knight signera le scénario, adapté des livres de l’historien Antony Beevor.

L’inépuisable réalisateur britannique semble développer de plus en plus une approche internationale de la création audiovisuelle. Il a terminé en France le tournage de The Last Duel, un drame historique avec Adam Driver et Matt Damon, s’active sur celui de House of Gucci en Italie avec ce même Driver, et planche également sur une épopée napoléonienne avec Joaquin Phoenix.

Dans le même temps, sa maison de production Scott Free s’est associée avec le scénariste de Peaky Blinders et réalisateur de Locke, Steven Knight, pour créer une série d’après De grandes espérances, le classique de Dickens, pour FX/ BBC1.

La rencontre entre Scott et Knight vient encore de donner naissance à un autre projet monumental. Deadline a relayé l’intention des deux auteurs de produire Roads to Freedom, une série de dix épisodes sur la Seconde Guerre mondiale d’après les livres de l’historien Sir Antony Beevor.

Encore une ? Oui, mais cette fois, l’ambition est de montrer un point de vue global sur le conflit. Généralement, la fiction anglo-saxonne se concentre sur l’héroïsme des alliés. Ici, il s’agira de mettre en scène divers personnages issus de chaque partie impliquée. Allemands, Français, Russes, Anglais, et autres, composeront le portrait d’une humanité déchirée et luttant pour sa survie. Cela inclut les femmes et les enfants. L’accent sera mis sur la course entre l’Est et l’Ouest pour s’emparer de Berlin, et donc les fondations de la Guerre froide.

Pour reconstituer cette Tour de Babel, l’équipe de production compte rassembler des investisseurs, issus des diverses nationalités impliquées. Le montage financier est encore en phase de construction, et aucune date de sortie n’est pour l’instant envisagée. Le projet est porté par les producteurs exécutifs de Storyteller Production, PJ van Sandwijk et Michael Lesslie, ainsi que par David W. Zucker et Marina Brackenbury pour Scott Free.

Steven Knight écrira tous les épisodes avec l’aide d’Antony Beevor. Ridley Scott a l’intention de donner le premier tour de manivelle pour l’épisode-pilote. C’est une histoire personnelle pour lui, qui connut une enfance en Angleterre sous les bombes, et traversa avec son père l’Allemagne dévastée.

Raphaël Mussard