Attendu en fin d’année au cinéma, Avatar 2 s’annonce déjà comme un phénomène qui avoisinera les trois heures. Une durée défendue par James Cameron qui pourrait ne pas réaliser les suites.

Avatar 2, La Voie de l’eau, atteint actuellement une durée de près de trois heures, a confirmé son réalisateur James Cameron. Une longueur qui fait grincer des dents à l’avance certains spectateurs, mais qui ne perturbe pas son réalisateur. Celui-ci encourage d’ailleurs ces personnes à se lever pour aller aux toilettes, arguant que c’est leur problème, avant d’être le sien.

« Je ne vois personne se plaindre à propos de la longueur d’un programme quand il est assis et regarde [la télévision] pendant huit heures », a déclaré James Cameron. « Je peux presque écrire cette critique en avance : Le film horriblement long de trois heures… Lâchez-moi. J’ai vu mes enfants regarder cinq épisodes d’une heure d’affilée. C’est un changement du grand de paradigme social qui doit se produire : ce n’est pas grave de se lever et d’aller faire pipi. »

Le réalisateur a également répondu aux nombreuses attaques d’internautes sur Avatar, long-métrage qui reste le plus rentable de sa filmographie : « Les trolls veulent que personne n’en ait rien à foutre du film, qu’ils ne se souviennent pas des noms des personnages ou d’une putain de chose qui s’est passée dedans. Ensuite, ils le revoient à nouveau et disent : « Oh, d’accord, excusez-moi, je vais juste la fermer à partir de maintenant ». Donc, je ne m’inquiète pas plus que ça. »

Après cet interlude sur le comportement des spectateurs, James Cameron s’est exprimé sur le troisième film, déjà tourné, et ses deux autres suites qui ont obtenu le feu vert des studios. Néanmoins, le réalisateur pourrait ne pas être derrière la caméra pour celles-ci.

« Les films Avatar, en eux-mêmes, sont en quelque sorte dévorants », a-t-il expliqué. « Je développe d’autres choses, tout aussi passionnantes… Je pense qu’avec le temps – je ne sais pas si c’est après trois ou quatre ans – je voudrais passer le relais à un réalisateur en qui j’aurais confiance, afin de faire ces choses qui m’intéressent aussi. Ou peut-être pas. Je ne sais pas. »

Dans l’esprit de James Cameron depuis 1994, l’épopée Avatar représente une part importante et imposante dans la vie du réalisateur : « Je suis devenu de plus en plus excité au fur et à mesure. Le quatrième film est génial. J’espère vraiment y arriver. Mais cela dépend du marché. Le troisième est dans la boîte, donc ça sortira quoi qu’il arrive. J’espère que nous arriverons à faire le quatre et le cinq, parce que c’est une grande histoire ».

Avatar : La Voie de l’eau sortira le 14 décembre en France. Les autres volets sont déjà annoncés pour le 20 décembre 2024, le 16 décembre 2026 et le 22 décembre 2028.

Emilie Bollache