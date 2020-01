Si les suites d’Avatar se font attendre, le réalisateur James Cameron et la production ne sont pas avares en nouvelles, et livrent régulièrement des détails sur le développement du second volet attendu pour décembre 2021.

Après la récente photo d’une plateforme maritime signant la fin d’une partie du tournage en live-action, qui devrait se poursuivre cette année en Nouvelle-Zélande, des concept arts ont été révélés par James Cameron en personne lors du CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, où le cinéaste était venu présenter un prototype de véhicule aux lignes inspirées de l’univers de sa franchise, dont il a pris part à la conception.

Un « aperçu », précise le compte Twitter de la franchise, qui relaie les images ce 7 janvier. Mais ces quelques plans conceptuels donnent une idée de ce à quoi s’attendre pour la suite de l’histoire des Na’vis, peuple pacifiste de la planète Pandora, dont les ressources sont convoitées par les êtres humains. Cet échantillon montre les extraterrestres dans un nouvel environnement, toujours céleste et verdoyant, avec un nouvel élément : une mer émeraude, et des lagons bleus, autour de laquelle semble s’organiser la vie de la communauté.

Autre nouveauté pointée par des internautes ; on aperçoit sur l’une des planches deux Na’vis chevaucher des créatures aquatiques semblables à des plésiosaures. Le bestiaire foisonnant du premier film sorti en 2009 est donc sur le point de s’étendre.

Par ailleurs, si l’on sait encore peu de choses sur ce sequel, premier d’une série de quatre films à venir au cours de la décennie (Avatar 3 en 2023, Avatar 4 en 2025 et Avatar 5 en 2027) – dans lequel le casting du premier volet fera son retour aux côtés de Kate Winslet – James Cameron a d’ores et déjà confié qu’il comportera plus de vaisseaux et de véhicules, qu’il aime concevoir, et que ces nouveaux chapitres indépendants les uns des autres exploreraient de nouvelles contrées. Force est de constater que le réalisateur suit sa feuille de route, qu’il compte bien étoffer à l’avenir.

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.

Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ

— Avatar (@officialavatar) January 7, 2020