Il aura fallu plus de dix ans pour enfin avoir droit à la suite d’Avatar de James Cameron grâce à une bande-annonce diffusée avant Doctor Strange in the Multivers of Madness et avant sa sortie le 14 décembre 2022.

Sorti en 2009, Avatar s’est rapidement élevé en tant que l’un des plus grands succès en salle, révolutionnant l’utilisation de la 3D et de la performance capture. À l’occasion du CinemaCon, réunion des exploitants de salles de cinéma, des rumeurs sur la parution imminente d’une première bande-annonce avait germées.

Le studio 20th Century Studios a finalement profité de l’influence des spectateurs pour découvrir les nouvelles aventures de Doctor Strange afin de dévoiler la bande-annonce d’Avatar : La Voie de l’eau.

Tout comme celle du premier volet, la bande-annonce de cette suite prend garde à en mettre plein les yeux sans révéler le contenu de son intrigue. Sur fond du thème composé par James Horner, les images dévoilent les environnements aquatiques de Pandora où l’on retrouve Jake Sully et la famille qu’il s’est construite.

Au casting, Sam Worthington (Tu ne tueras point), Zoe Saldana (Avengers : Endgame) et Sigourney Weaver (SOS Fantômes : L’Héritage) reprennent leurs rôles, tandis que Kate Winslet (Mare of Easttown), Michelle Yeoh (Crazy Rich Asians) et Oona Chaplin (L’Attrape-rêve) font leur entrer dans l’univers.

Le tournage s’est conclu en 2020, en parallèle du troisième opus, prévu pour 2024. Une attente bien plus digeste que les treize ans entre le premier et le second. James Cameron a d’ailleurs déclaré que le processus de tournage pour les deux premières suites incluait également un morceau du quatrième volet : « Nous avons mélangé les calendriers du 2 et du 3, en fonction des types de scènes et des environnements. J’ai dit : traitons ça comme si c’était une minisérie de six heures […]. »

Avatar : La Voie de l’eau est annoncé pour le 14 décembre dans les salles françaises. À l’origine, James Cameron prévoyait une sortie pour 2014 mais le film a finalement été repoussé à sept reprises avant d’avoir une fin de tournage et une date de sortie arrêtée.

Emilie Bollache