Synopsis : Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l’héritage légué par leur grand-père.

♥♥♥♥ ♥

Après avoir féminisé son casting il y a cinq ans, la franchise SOS Fantômes décide de revenir à ses sources en proposant de prolonger l’argument du dernier film réalisé par Ivan Reitman, sorti en 1989. L’héritage est ici total puisque c’est le fils même du réalisateur d’origine, Jason Reitman, qui a décidé de s’atteler à ce projet. Une affaire de famille donc qui constitue par ailleurs la trame principale du film. Car c’est bien l’idée d’une succession qui anime le scénario de cette nouvelle aventure de chasseurs de fantômes. Optant pour la formule du reboot, SOS Fantômes : L’Héritage rend à la fois hommage à son prédécesseur et propose de renouveler le récit original en choisissant de confier le matériel à une famille en butte avec des difficultés financières. Au buddy movie se substitue donc l’esprit du film familial, remplaçant l’humour parfois sarcastique du premier opus par une atmosphère bonne enfant. Si ce changement ne saurait plaire à tout le monde, le scénario coécrit par Jason Reitman et Gil Kenan (Monster House ; Poltergeist) parvient malgré tout à maîtriser son sujet. Tout en assumant son changement de registre, SOS Fantômes : L’Héritage n’oublie pas de convoquer le fantôme de son prédécesseur en offrant des seconds rôles à ses stars d’antan. Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson et Sigourney Weaver répondent présents et participent au sentiment nostalgique qui anime l’ensemble du film.

Convoquer les spectres, c’est procéder à un rite qui prend ici la forme d’un culte. Les accessoires du premier opus réapparaissent d’abord sous la forme de fétiches avant de redevenir pleinement fonctionnels en étant manipulés par les nouveaux personnages de la saga. Ici réside l’autre grand intérêt de SOS Fantômes : L’Héritage : plutôt que de se contenter d’enchaîner les clins d’œil, le film en fait les rouages de sa mécanique scénaristique.

Le passé regarde l’avenir en quelque sorte, la nouvelle génération s’inscrivant dans un héritage cinématographique marqué par l’ensemble du cinéma américain des eighties. On songe évidemment aux Goonies mais aussi aux productions phares de cette vague rétro qui n’en finit pas d’investir le petit écran. Finn Wolfhard, acteur de la série Stranger Things, symbolise cette problématique qui hante l’œuvre de Reitman : comment faire du neuf sans oublier l’ancien ? Car si il n’est pas totalement exempt de défauts, SOS Fantômes : L’Héritage affiche sur ce point une franche réussite et saura autant parler aux spectateurs d’hier comme à ceux d’aujourd’hui. Un enjeu essentiel pour tout héritier qui se respecte.