Après plusieurs reports, le troisième film de la franchise culte des années 1980 se dévoile dans une nouvelle bande-annonce. Prévu pour novembre, Ghostbusters Afterlife laisse une large place à son jeune casting, sans pour autant ignorer l’héritage des deux précédents.

Prévu tout d’abord pour 2020, puis pour l’été 2021, une nouvelle bande-annonce de Ghostbusters : Afterlife, qui sortira en salle en novembre, vient d’être dévoilée.

On y découvre la famille du regretté Dr. Egon Spengler (incarné par le non moins regretté Harold Ramis), qui s’installe dans la vieille maison familiale, au cœur de la petite ville de Summerville. C’est dans cette maison que les enfants de Callie découvrent le passé de leur grand-père. L’occasion pour la petite famille d’apprendre également l’existence de l’au-delà et des fantômes.

Cette autre façon de voir cette « Afterlife » du sous-titre est la nouvelle vie qui semble vouloir être donnée à la franchise culte des années 1980, après la tentative de reboot au féminin de 2016.

En effet, la bande-annonce laisse la part belle à un casting plus jeune, avec McKenna Grace (The Haunting of Hill House) et Finn Wolfhard (Stranger Things) dans le rôle des enfants. À leurs côtés, Carrie Coon (The Leftovers) dans le rôle de leur mère Callie Spengler, et Paul Rudd dans celui de leur professeur qui les accompagnera pendant leurs aventures.

Avec sa très brève apparition à la fin de la bande-annonce, on a déjà un aperçu du retour annoncé de Bill Murray dans son rôle iconique du Dr. Peter Venkman. Parmi les autres membres du casting original, le film marquera également le retour des personnages incarnés par Annie Potts, Sigourney Weaver, Ernie Hudson et Dan Aykroyd. Ce troisième Ghostbusters tient aussi son réalisateur, qui n’est autre que Jason Reitman, fils d’Ivan Reitman, réalisateur des deux premiers films et producteur de ce troisième opus.

Ces premières images mettent en évidence un film qui semble pourvu d’intentions respectables de ne pas tomber dans un fan service abusif, en déployant des effets spéciaux novateurs, une bande originale plus dramatique qui ne régurgite pas le thème de Ray Parker Jr. Pour autant, on a quand même droit à des mini-Bibendum Chamallow, au Proton Pack et même à la voiture iconique de l’équipe d’intervention.

La sortie de Ghostbusters : Afterlife dans toutes les salles françaises est prévue le 10 novembre 2021.

Théotime Roux

VF



VO