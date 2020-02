La première bande-annonce de la prochaine saison de Stranger Things met fin à l’un des principaux suspenses de la saison 3.

Après une troisième saison plus faible narrativement que les deux précédentes, la série phare des frères Duffer imprégnée des classiques horrifiques des années 1980 s’apprête à revenir pour une quatrième – et peut-être ultime – saison. Il n’est pas surprenant de voir Stranger Things, l’un des plus gros succès de Netflix, se poursuivre avec une nouvelle salve d’épisodes.

Toutefois, le teaser sorti ce 14 février laisse dubitatif, puisqu’aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour cette suite, qui pourrait même ne pas voir le jour avant 2021. Il est d’autant plus surprenant qu’il met fin à l’un des suspenses laissés par le final de la troisième saison en juillet 2019, qui voyait le shérif Jim Hopper (David Harbour) se sacrifier pour refermer le portail vers l’Upside Down. Une disparition tragique pour sa fille, Eleven (Millie Bobby Brown), qui se retrouvait orpheline, contrainte de quitter Mike (Finn Wolfhard) et Hawkins avec les Byers.

Si le retour d’Hopper, personnage central de l’intrigue – qui jusqu’ici n’a sacrifié aucun de ses héros principaux – était attendu par de nombreux fans et annoncé en filigrane par David Harbour sur Instagram, il est en revanche étonnant de voir confirmer cette hypothèse dès le premier teaser de la saison.

Un extrait qui fait écho à la scène finale du dernier épisode, qui montrait la base soviétique de Kamtchatka, où un mystérieux prisonnier américain était extrait de sa cellule. De retour à l’extérieur du camp enneigé où des prisonniers solidifient un chemin de fer, on aperçoit Hopper ôter sa capuche. Fin des rumeurs donc pour ce rebondissement présumé.

Concernant la future trame, il est fort possible de voir l’Upside Down se rouvrir – encore -, et de retrouver l’URSS parmi les antagonistes. Un tournant peu original. Signe que le programme tourne à vide et qu’il serait temps d’y mettre fin ? L’hypothèse est évoquée. Car le scénario peine à se renouveler, et le principe de la série, centrée sur une bande de pré-ados confrontés à des événements paranormaux, est compromis par l’âge de ses acteurs, qui traversent déjà l’adolescence et grandissent à vue d’œil.

Stranger Things n’en demeure pas moins l’une des fictions les plus inspirées de sa génération, puisant habilement dans l’œuvre de Carpenter pour surfer sur la nostalgie des eighties et la tendance aux remakes des franchises cultes de cette décennie au cinéma. Dépassé par un flot d’émules qui ont inondé le grand comme le petit écran, le programme diffusé depuis 2016, et initialement prévu pour durer cinq saisons, ne tardera donc pas à tirer sa révérence. Reste à savoir quand et comment.

Le tournage de la saison 4 devrait s’achever en août.