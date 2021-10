Tandis que l’on attend la sortie en février prochain de son Mort sur le Nil, le réalisateur anglais revient avec le trailer de son nouveau film, consacré au conflit nord-irlandais.

Buddy, un jeune garçon, vit paisiblement à Belfast, en Irlande du Nord. Entre ses amis et l’école, il est entouré d’une famille aimante avec ses parents et grands-parents. Malheureusement, sa vie est bouleversée lors du début d’une discorde qui durera plus de trente ans.

Les images de son enfance heureuse et insouciante contrastent avec la violence des explosions qui se répandent à Belfast par un simple mouvement de caméra. La famille de l’enfant se retrouve partagée entre l’envie de partir et l’attachement à leur pays. Sous un jeu de lumières et de couleurs, ce récit reviendra sur une histoire pas si lointaine de l’Europe.

C’est à la fin des années 60 qu’éclate un affrontement aussi bien politique que religieux en Irlande du Nord. Les nationalistes catholiques, en minorité dans le pays, exigent la fin de leur ségrégation et de l’autorité britannique sur l’île. De l’autre côté, les loyalistes protestants défendent la couronne. Des épisodes, comme le Bloody Sunday rendu célèbre par le groupe U2 dans lequel vingt-huit manifestants ont été abattus par l’armée britannique, resteront à jamais marqués dans les esprits

Les parents de Buddy seront joués par Jamie Dornan (The Fall, Cinquante Nuances de Grey) et Caitriona Balfe (Outlander, Le Mans 66). Ses grands-parents par Judi Dench (Skyfall, Miss Peregrine et les Enfants particuliers) et Ciaran Hinds (First Man : Le Premier Homme sur la Lune, Justice League).

Belfast est écrit et réalisé par Kenneth Branagh (Thor, Cendrillon, Le Crime de l’Orient Express), également connu auprès du grand public pour ses rôles dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, Dunkerque ou récemment Tenet.

Une sortie sur les écrans français est prévue le 2 mars 2022.

Emilie Bollache