Synopsis : Christopher Reeve se destine à une carrière théâtrale lorsqu’il participe à des essais pour le rôle principal d’un film qui va changer sa trajectoire professionnelle. En 1977, le public du monde entier découvre cet acteur sous les traits de Superman, adaptation de la célèbre bande dessinée. En parallèle, après une première union de laquelle naissent deux enfants, il rencontre Dana, avec qui il a un fils. Le 27 mai 1995, il frôle la mort dans un grave accident d’équitation qui le laisse tétraplégique. Grâce au soutien de ses proches, il parvient à surmonter son handicap et crée une fondation dédiée à la recherche médicale.

♥♥♥♥ ♥

Alors qu’une nouvelle version de Superman devrait arriver sur les écrans en juillet 2025, DC Studios rend hommage au tout premier interprète de l’Homme d’Acier, Christopher Reeve, à travers un documentaire. Plutôt qu’une simple rétrospective retraçant la vie et l’œuvre de l’acteur, Super/Man: L’histoire de Christopher Reeve plonge dans son intimité et dresse un parallèle fascinant entre ses combats quotidiens et son rôle emblématique. Christophe Reeve est traité ici comme une véritable figure tragique au destin brisé, mais à la carrière iconique. Le terrible accident d’équitation qui laisser le comédien paralysé dans un fauteuil roulant est ainsi placé au cœur de la narration. Plutôt qu’une classique structure chronologique, le documentaire développe une véritable dramaturgie. Les retours sur les premières années de Reeve, de ses débuts de comédiens à son succès planétaire dans le rôle de Superman, se mêlent ainsi aux images intimes de son quotidien de père tétraplégique. Aidé par d’innombrables images d’archives et une prestigieuse galerie d’intervenants, Super/Man offre un récit rythmé, prenant et riche en émotions. Le film permet ainsi de mieux percevoir la personnalité et le tempérament de la star. Il offre également un regard sur les débuts des comic book movies à Hollywood, époque où le genre était loin d’être pris au sérieux. Les stars qu’étaient alors Marlon Brando et Gene Hackman abordaient le tournage de Superman avec légèreté et avant tout comme une source de revenus. Christopher Reeve semblait au contraire déjà percevoir la dimension mythologique de ces histoires populaires, s’investissant corps et âme dans le rôle. Des archives d’époque entre interviews et auditions montrent un Reeve très investi, avec toute la portée dramatique. Rien d’étonnant à cela, tant le comédien, issu d’une famille dysfonctionnelle et peu présente, semble se projeter dans la solitude de Superman, orphelin en quête de racines dans un monde qui n’est pas le sien.

Super/Man consacre également une place centrale à l’entourage de l’acteur, notamment ses deux fils, sa fille et surtout sa dernière compagne. Si le documentaire passe un peu trop vite sur les zones sombres de la personnalité de Reeve, les témoignages de sa famille révèlent que, derrière le héros courageux et combatif, se cachait aussi un homme rongé par le doute et la peur de l’échec.

Soucieux de ne surtout pas répéter les erreurs d’un père trop exigeant et d’une famille éclatée, Christopher Reeve se fait malgré tout père involontairement distant et compagnon volage. Des faiblesses purement humaines qui tranchent avec l’image de perfection véhiculée par l’Homme d’Acier. Le contraste entre la star et son rôle se fait encore plus frappant où il hésite à tout abandonner. Des moments difficiles qui mettent également en lumière le rôle central tenu par Dana Reeve, compagne fidèle et tout aussi combative que son mari.

Point plus inattendu, le film offre également en creux un portrait émouvant de Robbin Williams, ami très proche de Reeve depuis leurs études de théâtre. Soutien indéfectible de son confrère, ce dernier revêt ainsi les atours d’un clown triste, se servant du rire pour ne pas sombrer dans un chagrin insondable. Des séquences d’autant plus déchirantes quand on connaît les tourments qu’il a également connu au cours de sa vie, jusqu’à son suicide. Outre ces moments de grande tristesse, Super/Man: L’histoire de Christopher Reeve reste un documentaire plein d’espoir, qui questionne la notion d’héroïsme autant qu’il célèbre le courage de sa star, imparfaite et faillible, mais humaine avant tout.

Timothée Giret