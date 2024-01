Le festival de Sundance, qui se déroulera du 18 au 28 janvier 2024, va diffuser un documentaire sur l’histoire de l’acteur Christopher Reeve, intitulé Super/Man.

C’est un avion ? C’est un oiseau ? Non, c’est une légende. Christopher Reeve a marqué à jamais l’histoire du cinéma avec son interprétation de Superman. Il a joué le personnage dans quatre longs-métrages, dont deux sont considérés comme des classiques.

L’image de l’acteur continue à être utilisée aujourd’hui, notamment avec son apparition en images de synthèse dans The Flash l’année dernière, et les traits de son visage restent une base pour les dessinateurs de comics officiant sur l’Homme d’Acier.

La vie de l’acteur a été marquée par une tragédie : un accident de cheval en 1995, qui le laisse paralysé. Cela ne l’arrêtera pas pour autant. Christopher Reeve deviendra activiste, défendant les droits des personnes souffrant de handicap, jusqu’à son décès en 2004.

C’est cette histoire que raconte le documentaire Super/Man : The Christopher Reeve Story de Ian Bonhôte et Peter Ettedgui, présenté au Festival de Sundance le 21 janvier. L’histoire d’un homme à qui tout semblait sourire, obligé de trouver une force encore plus surhumaine que celle du héros qu’il incarnait pour continuer à se battre.

Le documentaire ne peut d’ailleurs pas se détacher de l’image renvoyée par Superman, tout comme l’acteur qui était conscient de l’ironie de son accident pour le grand public. Un homme qui avait le pouvoir de voler, soudainement paralysé. Alexandra Reeve souligne à quel point il était important pour son père de redéfinir l’image du héros : « c’est une personne normale qui survit malgré des obstacles écrasants ».

Et il y a de quoi attribuer le qualificatif de « super-héros » à l’acteur, qui a créé sa fondation permettant de rapporter des centaines de millions de dollars à la recherche sur le handicap. Quelques mois après son accident, il était déjà sur la scène de la 68ème cérémonie des Oscars pour une standing ovation et un discours mémorable.

Le documentaire permet de souligner que toutes ces choses n’auraient pas été possibles sans le soutien de ses proches. Comme tout bon super-héros, Christopher Reeve avait besoin de ses acolytes.

L’œuvre ne cache pas les défauts que pouvait avoir l’acteur et le travail qu’il a réalisé sur lui-même à la suite de son accident pour les surmonter. Matthew aborde le fait que son père est parti skier en France le lendemain de sa naissance et Alexandra précise : « Notre manière de nous montrer que nous nous aimions était de réaliser des activités ensemble. Soudainement, vous passez du temps à simplement être dans le bureau de votre père, à le regarder dans les yeux et à discuter pendant deux heures. » C’est toute la force du super-héros, continuer à apprendre et à s’améliorer.

Pour les réalisateurs du documentaire, il était important de montrer que les challenges du handicap touchent les gens de la même manière, peu importe s’il s’agit d’un célèbre acteur hollywoodien. La recherche a évolué depuis l’accident de Reeve en 1995 (en partie grâce à lui), mais il y a encore beaucoup à faire et les œuvres de ce type permettent de mettre en avant ces problématiques pour un plus large public.

Espérons donc que le documentaire sera accessible en France dans les mois à venir, de manière à en apprendre plus sur un sujet de société extrêmement important. Personne ne peut oublier l’acteur qui, par ses failles et ses combats, n’a eu de cesse de représenter Superman.

Florian Boulland