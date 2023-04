La première bande-annonce du documentaire sur Michael J. Fox, réalisé par Davis Guggenheim, a été mise en ligne.

Acteur culte des années 80-90, également connu pour son combat contre la maladie de Parkinson, Michael J. Fox fait l’objet d’un documentaire centré sur sa vie et sa carrière.

Still: A Michael J. Fox Movie est réalisé par le documentariste américain Davis Guggenheim. Si son nom n’est pas connu du grand public, l’homme n’est pour autant pas un illustre inconnu. Il est déjà l’auteur de quatre documentaires et de deux films de fiction. Il a en outre été récompensé par l’Oscar du meilleur documentaire en 2006 pour Une vérité qui dérange.

Dans son œuvre, Guggenheim aborde aussi bien des sujets légers que des grands thèmes de société. Il s’est ainsi intéressé à l’histoire de la guitare électrique (It Might Get Loud), au système éducatif américain (Waiting for Superman), au réchauffement climatique (Une vérité qui dérange) et au groupe U2 (From the Sky Down).

Still: A Michael J. Fox Movie semble être à mi-chemin entre ces deux registres. La première bande-annonce alterne entre des images d’archives et des interviews contemporaines de l’acteur face caméra. De Retour vers le Futur à Outrages, en passant par ses rôles dans des séries télés comme Sacrée Famille ou Spin City, la carrière de Michael J. Fox est ainsi passée au crible. De scènes de tournages en cérémonies de remise de prix, le comédien est d’abord présenté sous sa facette souriante et facétieuse, qui a fait sa gloire à l’aube des années 80.

Le documentaire accorde ensuite une grande place à sa maladie de Parkinson qui le touche depuis l’âge de 29 ans, alors que sa carrière est au sommet. Les images montrent qu’il a fait le choix de parler de sa maladie uniquement à ses proches et de la cacher au grand public jusqu’en 1998. Sa santé déclinante le pousse finalement à mettre un terme à sa carrière d’acteur en 2020, alors qu’il est âgé de 59 ans. En dépit de sa retraite anticipée, Michael J. Fox n’a eu de cesse de s’investir dans la recherche contre cette maladie en créant sa fondation.

Still: A Michael J. Fox Movie devrait donc retracer, avec une bonne dose de nostalgie, la vie et la carrière de la star, mais aussi de mettre en avant son engagement humanitaire.

Le documentaire sera diffusé sur la plateforme Apple TV+ dès le 12 mai 2023.

Timothée Giret