Apple TV+ a dévoilé une bande-annonce pour son documentaire sur Sidney Poitier, qui mêle témoignages et images d’archives, retraçant la carrière du célèbre acteur afro-américain.

En un peu moins de trois minutes, la bande annonce parcours en accéléré la vie de Sidney Poitier, de son enfance aux Bahamas à son ascension au sein du cinéma américain, tout en accordant une place prépondérante aux dynamiques de ségrégation qui divisent les États-Unis.

Plusieurs grands noms d’Hollywood sont invités à témoigner, parmi lesquels Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford, Barbra Streisand, Morgan Freeman ou encore Spike Lee. Tous pointent du doigt l’importance de l’acteur dans l’histoire du cinéma américain.

En effet, Sidney Potier a été le premier Noir à recevoir l’Oscar du meilleur acteur dans Le Lys des Champs (Ralph Nelson) en 1964. Il était connu pour incarner des rôles forts, aux antipodes des positions dociles ou comiques accordées aux acteurs afro-africains de son époque. Il a ainsi pu servir de modèle à plusieurs générations en quête de représentation.

Le film contient aussi une interview avec le principal intéressé, Sidney Poitier, mort au début de l’année 2022 à l’âge de 94 ans. La confrontation des différents points de vue — les intervenants étant de générations, d’origines et de genres divers — permettra probablement de brosser un portrait global de cette star de l’âge d’or Hollywoodien.

En plus des témoignages, le long-métrage mêle de multiples images d’archives, des extraits de films ainsi que des fragments d’actualité. Le projet vise en partie à mettre en perspective la carrière de Poitier avec l’évolution des tensions raciales aux États-Unis.

Le documentaire est produit par Oprah Winfrey, particulièrement connue outre-Atlantique pour son talk-show The Oprah Winfrey Show, et réalisé par Reginald Hudlin, l’un des producteurs de Django Unchained et l’ancien Président du Divertissement de la Black Entertainment Television.

Sidney sera disponible en France sur Apple TV+ à partir du 23 septembre 2022. Pour la plateforme, il s’agit du premier documentaire centré sur un acteur, après plusieurs passages par l’industrie musicale, avec par exemple The world’s a little blurry sur Billie Eilish ou The Velvet Underground à propos du groupe éponyme.

Joffrey Liagre