Le cinéaste américain Todd Haynes s’attaque à la légende The Velvet Underground, groupe culte des 60’s, dans un documentaire dont les droits de distribution ont été acquis par Apple TV+.

L’histoire prétend que peu de gens ont pu voir les performances live de Velvet Underground à l’époque. Pourtant le groupe par ses thèmes provocateurs et son style extrémiste a influencé tout un pan de l’histoire du rock, notamment le punk rock. Il est courant de dire que probablement tous ses spectateurs sont devenus eux-mêmes rockeurs.

Leur réputation s’est avant tout construite dans les milieux underground des années soixante, et plus précisément dans l’entourage du pape de la contre-culture et roi du pop art, Andy Warhol. Le groupe accompagnait les performances et films expérimentaux de l’artiste dans les locaux de sa fameuse Factory. Velvet Underground tenta ensuite une brève carrière dans les bacs et sur scène, mais connut un échec commercial cuisant. La réputation de son leader, Lou Reed, grandira après la séparation du groupe.

Aussi c’est dans un monde secret que Todd Haynes, le réalisateur du Musée des merveilles et de Dark Waters, nous invite. Son film intégrera des performances inédites, des enregistrements studio, des films de Warhol et autres formes d’art expérimental illustrant ce que l’un des membres fondateurs John Cale appelait la philosophie créative du groupe : « comment être élégant tout en étant brutal ? ».

Le film de Haynes entend montrer l’importance culturelle de Velvet Underground en soulignant ses contradictions : intemporel mais daté, littéraire mais réaliste, implanté à la fois dans l’art exigeant et la culture de rue.

Le projet est produit par la filiale du groupe Universal Polygram Enternainment associée à Motto Pictures, Killer Films et Federal Films. Christine Vachon, Julie Goldman, Christopher Clements, Carolyn Hepburn et David Blackman sont désignés comme producteurs, nous apprend Variety.

La date de sortie n’est pas encore connue, mais le film fera partie d’une collection de documentaires musicaux prévus sur Apple TV Plus. Des titres sont annoncés évoquant Bruce Springsteen, Mariah Carey ou Billie Eilish. D’autres sont déjà disponibles sur la plateforme tels que Fireballs : Visitors from darker world réalisé par Werner Herzog et Clive Oppenheimer, Dads réalisé par Bryce Dallas Howard, et bien d’autres films nommés dans plusieurs concours.

Raphaël Mussard