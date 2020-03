Le Néo-Zélandais dévoile les coulisses de l’album Let It Be et du dernier concert en live des Beatles dans un documentaire composé d’archives inédites, reconstituant l’émouvante complicité qui unissait en 1969 le groupe britannique le plus populaire au monde.

Peter Jackson, les Beatles. Si en apparence, le réalisateur du Seigneur des Anneaux n’a rien à voir avec l’illustre groupe britannique, ce dernier leur a pourtant dédié un film. Intitulé The Beatles : Get Back, le long-métrage documentaire qui sortira en septembre 2020 est centré sur la préparation de l’album studio Let it Be, l’un de leurs titres mythiques, et leur dernier concert au complet.

Le cinéaste néo-zélandais, oscarisé à trois reprises pour sa trilogie inspirée de l’œuvre de Tolkien, a travaillé à partir de 55 heures d’images inédites filmées par Michael Lindsay-Hogg en 1969, et 140 heures d’enregistrements audio pour la plupart inédits des sessions de l’album Let It Be.

De précieuses archives restaurées par Park Road Post Production à Wellington, en Nouvelle-Zélande, qui sont encore en cours de montage par Jabez Olssen. Ce dernier avait déjà restauré et colorisé les images de la Première Guerre mondiale de Pour les soldats tombés, un autre documentaire de Peter Jackson sorti en 2018.

Disney a acquis les droits de distribution du film, qu’elle présente dans un communiqué comme une « une expérience vivante, joyeuse et immersive » à laquelle la restauration confère une apparence moderne, à tel point que, selon Robert A. Iger, président exécutif de la Walt Disney Company, « elles donnent l’impression qu’on vient juste de les tourner ».

Des moments mémorables partagés en studio entre les musiciens originaires de Liverpool seront montrés, mais également leur performance de 42 minutes sur le toit d’un immeuble de Savile Row, à Londres, lors de leur ultime concert commun, une performance surprise devenue culte, ainsi que les sessions d’enregistrement de leur album couronné aux Grammy Awards.

« Travailler sur ce projet a été pour moi une joyeuse découverte. J’ai éprouvé le sentiment privilégié d’être présent aux côtés du plus grand groupe de tous les temps alors qu’ils travaillent, jouent et créent des chefs-d’œuvre. Je suis ravi que Disney soit notre distributeur. Personne n’est mieux placé pour faire découvrir notre film au plus grand nombre. », s’est réjoui le réalisateur.

Un sentiment que partage Ringo Starr, le batteur légendaire des Beatles : « J’ai vraiment hâte de voir ce film. Peter est génial et c’était vraiment fantastique de regarder toutes ces images. […] C’était très joyeux, et je pense que Peter va le montrer. Cette version sera beaucoup plus pacifique et bienveillante, comme nous l’étions vraiment. », a-t-il confié.

The Beatles : Get Back, réalisé avec le soutien de Yoko Ono Lennon et Olivia Harrison, sortira le 4 septembre prochain aux États-Unis et au Canada, puis à une date ultérieure dans le monde.