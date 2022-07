Le documentaire du cinéaste italien Luca Guadagnino consacré au bottier de mode Salvatore Ferragamo diffuse ses premières images avant sa sortie plus tard dans l’année.

Sony Pictures a dévoilé mardi la bande-annonce officielle, ainsi que l’affiche du film Salvatore : Shoemaker of Dreams. Cette dernière présente l’escarpin Calipso, icône de la maison Ferragamo, introduit en 1956.

Le film retrace la vie de Salvatore Ferragamo, depuis son enfance à Bonito, ses débuts en tant qu’apprenti cordonnier à Naples, son magasin Hollywood Boot Shop en Californie et son retour en Italie dans le but de fonder son entreprise à Florence.

La bande-annonce de Salvatore : Shoemaker of Dreams comprend des images d’archives exclusives, ainsi qu’une narration de Michael Stuhlbarg dans le rôle de Salvatore, afin de présenter l’impact sur le monde de la mode de l’entreprise Ferragamo.

Le documentaire abordera le parcours du créateur face à de nombreuses personnalités telles que Martin Scorsese, Manolo Blahnik, Christian Louboutin, et des témoignages des membres de la famille Ferragamo.

L’entreprise italienne, créée en 1928 à Florence, est très proche du milieu du cinéma. Ayant immigré très tôt aux États-Unis, Salvatore Ferragamo s’inspire notamment des œuvres de Cecil B. DeMille et créera un nouveau style d’espadrilles et de sandales pour son film Les Dix Commandements.

Le bottier a également fourni les chaussures pour Le Magicien d’Oz de Victor Fleming en 1939 et inventera une série d’escarpins pour Marilyn Monroe ainsi que des sandales pour Carmen Miranda et Audrey Hepburn d’après un moulage de ses talons.

Salvatore : Shoemaker of Dreams est réalisé par Luca Guadagnino. Ce cinéaste italien s’est fait connaître auprès du grand public avec son remake de La Piscine, A Bigger Splash, avec Tilda Swinton, Matthias Schoenaerts, Ralph Fiennes et Dakota Johnson. Ses deux films suivants, Call Me By Your Name et Suspiria, ont tout aussi bien été accueillis par la critique.

Diffusé en avant-première à la Mostra de Venise 2020, le film a été acquis par Sony Pictures peu de temps après. Aucune date de sortie n’a, pour l’instant, été communiquée.

Emilie Bollache