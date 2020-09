Warner Bros a dévoilé enfin les premières images de Dune, l’ intense épopée de science-fiction de Denis Villeneuve, a ttendue dans les salles pour la fin de l’année, avec en vedette Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac et bien d’autres encore.

Un teaser très court d’une quarantaine de secondes avait fait son apparition sur la toile quelques heures avant, confirmant la date de sortie imminente de la bande-annonce officielle et attisant la curiosité avec un gros plan de Timothée Chalamet sous les traits de Paul Atréides.

Cette stratégie promotionnelle a permis aux fans les plus pressés de patienter jusqu’à la mise en ligne, ce mercredi 9 septembre, d’un bon et vrai trailer de trois minutes.

Si cette nouvelle tentative d’adaptation du roman de Frank Herbert a longtemps été appréhendée, force est de constater que ces premières images promettent un film épique, spectaculaire et, pour le moment, à la hauteur de l’ambitieuse œuvre de science-fiction.

Sur fond de musique composée par Hans Zimmer, qui reprend ici le titre Éclipse de Pink Floyd, on y découvre l’un des principaux décor du film : la planète Arrakis.

La beauté des paysages est à couper le souffle et la mise en scène quasi-épurée, très caractéristique de Villeneuve, contraste avec l’immensité saisissante des vastes étendues désertiques. « Lorsque l’on fait un film qui s’intitule Dune, on a besoin d’être dans de vrais environnements qui inspirent l’infini », confie le cinéaste québécois dans un entretien relayé par The Hollywood Reporter, pour qui le choix des lieux de tournage a été primordial. Pour créer cet univers visuel futuriste, le réalisateur s’est entouré du chef opérateur Greig Fraser, à qui l’on doit notamment l’image de Rogue One : a Star Wars story.

Outre les scènes de combat et d’action qui s’annoncent d’ores et déjà grandioses, cette première bande-annonce est aussi l’occasion de découvrir un grand nombre de personnages. Jusque-là aperçu sur des photos inédites dévoilées la semaine dernière, Timothée Chalamet prend enfin vie et semble endosser le rôle de Paul Atreides avec un naturel surprenant. D’autres acteurs tels que Zendaya, Oscar Isaac, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Josh Brolin ou encore Stellan Skarsgård et Charlotte Rampling apparaissent également, venant compléter cette impressionnante distribution.

Pour rappel, cette nouvelle adaptation de Dune sera et en deux volets. Le récit met en scène la dynastie des Atréides, dirigée par le duc Leto, contraint d’occuper Arrakis, une planète importante qui possède la substance la plus convoitée de l’univers. Sur cette planète aride et désertique – surnommée Dune – où prolifèrent de gigantesques vers de sable sanguinaires, vivent les Fremen, un peuple autochtone dirigé par Stilgar, avec lesquels les Atréides doivent composer pour faire face à une guerre interstellaire imminente.

En s’attaquant à cette épopée, le réalisateur de Premier contact et Blade Runner 2049 montre ici, une fois de plus, qu’il peut s’emparer d’un univers complexe. Attendue comme l’une des adaptations cinématographiques les plus ambitieuses, Dune sortira sur les écrans français à partir du 23 décembre 2020.

Olivia Daëron-Precy