La nouvelle version de Denis Villeneuve, très attendue pour la fin de l’année, se dévoile un peu plus avec de nouvelles photos et des propos d’Oscar Isaac qui révèlent les thèmes au cœur du film.

Dune, qui fait partie de l’un des projets les plus attendus de cette année, a récemment donné de ses nouvelles.

Pour rappel, le film, tiré du classique de Frank Herbert et dont la réalisation est assurée par Denis Villeneuve, s’ancre dans un univers science-fictionnel et met en scène la dynastie des Atréides, dirigée par le duc Leto, contraint d’occuper Arrakis, une planète importante qui possède la substance la plus convoitée de l’univers. Sur cette planète aride et désertique – surnommée Dune – où prolifèrent de gigantesques vers de sable sanguinaires, vivent les Fremen, un peuple autochtone dirigé par Stilgar, avec lesquels les Atréides doivent composer pour faire face à une guerre interstellaire imminente.

C’est l’acteur Oscar Isaac (Inside Llewyn Davis, la nouvelle trilogie Star Wars) qui incarne Leto Arteides. Dans un entretien exclusif pour Empire, il évoque combien les sujets abordés dans ce film résonnent avec l’actualité, permettant ainsi d’en savoir un peu plus sur les messages qu’a voulu transmettre Villeneuve au travers de son œuvre. « Il s’agit de la destinée d’un peuple et des différentes façons dont certaines cultures en dominent d’autres. Comment les gens réagissent lorsqu’ils sont à un point de basculement ? Quand trop c’est trop ? Quand ils sont exploités ? Toutes ces choses sont d’actualité quand on regarde le monde aujourd’hui. »

L’intrigue de Dune serait donc centré sur des thèmes à la fois politiques et anti-impéralistes, avec l’exploitation des Fremen par le régime autoritaire de l’Empereur, mais aussi environnementaux via l’exploitation et le contrôle des ressources.

Si la bande-annonce ne sera pas dévoilée avant une semaine, le 9 septembre prochain, Empire a relayé de nouveaux visuels, qui viennent s’ajouter aux premières photos de l’acteur franco-américain Timothée Chalamet (Call me by your name) dans son costume de Paul Atréides, et une cover spéciale abonnés, parallèlement aux deux autres de la version normale du nouveau numéro dédié, qui dévoile un gigantesque ver de sable.

On peut ainsi découvrir Javier Bardem (Mother !) en Stilgar, chef des Fremen, dans un décor désertique et rocheux, et le personnage de Lady Jessica, incarné par Rebecca Ferguson (Doctor Sleep), partenaire de Leto et mère de Paul.

Le réalisateur de Premier Contact et de Blade Runner 2049 insiste d’ailleurs sur l’importance et la complexité de ce personnage trop effacé dans les précédentes adaptations : « Je ne voulais pas que Lady Jessica ne soit qu’une figurante très coûteuse. Quelque chose que j’aime beaucoup dans le livre, c’est qu’il y a un équilibre très fort entre le pouvoir masculin et le pouvoir féminin. »

D’autres stars telles que Zendaya (Euphoria) dans le rôle de la mystérieuse Chani ou encore Jason Momoa, Josh Brolin, Charlotte Rampling et Stellan Skarsgård, seront également de la partie.

Dune est attendu dans les salles françaises le 23 décembre 2020, distribué par Warner Bros.

Olivia Daëron-Precy