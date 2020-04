La star franco-américaine apparaît pour la première fois dans le costume de Paul Atréides, héros de la saga littéraire Dune de Frank Herbert, dont l’adaptation par Denis Villeneuve sortira en décembre 2020.

C’est l’un des projets les plus ambitieux et attendus de l’année 2020. Le remake de Dune par Denis Villeneuve, œuvre science-fictionnelle de Frank Herbert adaptée en 1984 dans une version de David Lynch.

Rien d’insurmontable pour le réalisateur québécois, qui avait déjà fait ses preuves en 2017 en portant à l’écran Blade Runner 2049, le sequel du film fondateur de Ridley Scott trente-cinq ans après sa sortie.

Après des mois d’attente et quelques commentaires du casting sur les promesses du scénario, un premier cliché dévoile enfin Timothée Chalamet dans le rôle du héros, le jeune Paul Atréides.

Révélé ce lundi 13 avril dans Vanity Fair, l’aperçu montre la star de Call Me By Your Name marchant sur une plage déserte en long manteau noir, col montant ouvert, chevelure au vent. Selon les précisions du magazine sur le contexte de cette photo, reprises par IndieWire, il s’agirait de Caladan, la planète natale du jeune homme.

On aperçoit au loin des vaisseaux spatiaux emportant sa famille vers Arrakis, territoire dont il a hérité et qui recèle de la plus précieuse ressource au monde, la drogue surhumaine appelée « épice ». Le nouveau patrimoine des Atréides va leur valoir la convoitise des familles royales rivales, ainsi que l’hostilité des indigènes autochtones, le peuple des Fremen. D’après les détails connus de l’univers foisonnant de Dune, les tons froids de la planète illustrée par ce premier visuel devraient contraster avec la chaleur de la planète désertique Arrakis.

L’allure du personnage n’est pas sans rappeler celle de l’interprète choisi par Lynch, Kyle MacLachlan, son acteur fétiche, lui aussi vêtu de noir. Toutefois, l’armure rembourrée futuriste des années 1980 semble gagner ici en sobriété, bien que les autres tenues de Chalamet pour la suite du film, qui comptera deux volets, n’ont pas encore été dévoilées.

L’acteur franco-américain, pour la première fois de sa carrière à l’affiche d’un blockbuster de cette envergure, s’est confié à Vanity Fair sur son ressenti à l’idée d’incarner un tel personnage : « La chose immédiatement attrayante à propos de Paul était le fait que, dans une histoire d’une telle ampleur […], le parcours du protagoniste soit en quelques sortes le voyage d’un antihéros. », a-t-il déclaré au magazine, des propos également rapportés par IndieWire.

Ce petit cadeau de Pâques tombe à point nommé pour les cinéphiles impatients de découvrir la patte de Villeneuve sur un tel matériau en décembre prochain, et n’a pas manqué d’amuser nombre d’utilisateurs de Twitter, qui comparent déjà la silhouette ténébreuse du nouveau Paul Atréides à celle d’un certain Kylo Ren (Adam Driver) dans la dernière trilogie Star Wars.

Le résultat estampillé Warner Bros est attendu dans les salles obscures dès le 18 décembre prochain.