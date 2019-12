L’acteur Oscar Isaac a confié son admiration pour la réalisation de Denis Villeneuve, et vante un remake intense et « choquant » du film de David Lynch.

L’interprète du pilote Poe dans la nouvelle trilogie Star Wars va camper un autre personnage dans la prochaine version cinéma d’un autre univers science-fictionnel, celui de Dune.

Dans ce remake adapté du roman de Franck Herbert et mené par Denis Villeneuve, Oscar Isaac prêtera ses traits au duc Leto Atréides, père de Paul Atréides, le personnage principal incarné par Timothée Chalamet.

Ce nouveau film tiré de l’œuvre publiée en 1965, qui succède à l’adaptation de David Lynch dans les années 80, réunira de nombreux acteurs en vogue, dont Timothée Chalamet (Le Roi), Dave Bautista (Les Gardiens de la Galaxie), Josh Brolin (Thanos dans les films Marvel), Jason Momoa (Aquaman), Zendaya (Spider-Man : Homecoming), et bien d’autres talents comme Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgard, et Javier Bardem.

Un casting de taille pour un blockbuster d’envergure, présentant un vaste monde, aussi riche et hiérarchisé que ceux de Star Wars et Game of Thrones, situé dans un futur lointain, l’an 10191. Mais alors que le film piloté par le réalisateur de Blade Runner 2049 sortira en décembre 2020, l’acteur Oscar Isaac ne cache pas sa passion pour le script coécrit par Eric Roth et Jon Spaihts.

Interrogé par Collider, il a exprimé ce qu’il pense de ce que Villeneuve nomme un « Star Wars pour adultes ». « Je ne pouvais imaginer quelqu’un de mieux adapté au ton des romans originaux de Frank Herbert que Denis », a-t-il d’abord assuré, avant d’ajouter quelques mots concernant le film : « Il y a certaines choses qui, à défaut d’un meilleur mot, sont cauchemardesques à propos de ce que vous voyez. Il y a cet élément brutal. C’est choquant. C’est effrayant. C’est très viscéral. »

Et l’acteur d’ajouter au sujet de son rôle, celui d’un père dans une famille brutalement séparée : « Et je sais que clairement entre Denis et moi, [Timothée] Chalamet et Rebecca Ferguson en tant qu’unité familiale, nous en avons vraiment cherché l’émotion. Je suis rempli d’excitation. Je pense que c’est bon de se sentir cool, unique et spécial. ».

Des déclarations pour le moins galvanisantes quant à la facture du prochain Dune, qui sera développé en deux volets et dont la bande-originale sera composée par Hans Zimmer. Avec les sept livres qui composent le Cycle de Dune, l’adaptation de Denis Villeneuve pourrait bien se transformer en une nouvelle saga. Il faudra attendre le 23 décembre 2020. Quant à Oscar Isaac, il sera dès le 18 décembre à l’affiche du très attendu Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker.

Joanna Wadel