Après une représentation mondiale remarquée au festival de Venise, Netflix dévoile les images du premier film de Maggie Gyllenhaal, attendu pour le 31 décembre.

Basée sur le livre Poupée volée d’Elena Ferrante (L’Amie prodigieuse), l’histoire suit Leda (Olivia Colman) pendant ses vacances en bord de mer. Son repos est cependant vite perturbé par l’arrivée d’une famille bruyante. Son attention se porte alors sur Nina (Dakota Johnson), une jeune mère en qui elle se reconnaît. Présent et passé se mêlent tandis que des souvenirs douloureux refont surface.

Pour ses premiers pas derrière la caméra, Maggie Gyllenhaal (The Dark Knight, The Deuce) s’est entourée d’un casting cinq étoiles. Aux côtés d’Olivia Colman (La Favorite, The Father) et de Dakota Johnson (A Bigger Splash, Suspiria), nous pourrons retrouver Ed Harris (Westworld), Jessie Buckley (Wild Rose, Judy), Peter Saasgard (The Guilty), Paul Mescal (Normal People) ou encore Oliver Jackson-Cohen (The Haunting of Hill House).

La bande-annonce nous montre la beauté d’une île grecque où Leda savoure sa solitude, bientôt interrompue par la famille de Nina. Le jeu de regard entre ces deux femmes, unies par la pression que représente la maternité, accélère le rythme du trailer. La douceur des vacances laisse place à une entêtante comptine, bientôt rejointe par les stridulations d’un grillon, avant que les pleurs d’un enfant rendent le tout étouffant. Le montage prend une tournure plus inquiétante et des allures de thriller psychologique dans lequel le personnage d’Olivia Colman perd pied face à des souvenirs ravivés par Nina. Chacune devenant le témoin de ce que vit ou a vécu l’autre, comme un reflet entre le passé et le futur.

Dakota Johnson, l’une des interprètes principales, a qualifié le film de « cru, ouvert et bordélique. C’est tellement humain, comme la réalité d’être une femme. » Maggie Gyllenhaal traitera ainsi du sujet lourd que représente les difficultés à être mère dans une société qui culpabilise facilement les femmes à ce sujet.

Distribué par Netflix, le film sortira sur les écrans américains le 17 décembre avant d’atterrir sur la plateforme de streaming le 31. Autrement dit, à temps pour la course aux Oscars.

Emilie Bollache