Last Night in Soho, le nouveau film de Edgar Wright, se révèle dans une première bande annonce qui annonce un voyage dans le temps vers l’étrange quartier londonien.

Last Night in Soho est le prochain long métrage très attendu de Edgar Wright à qui l’on doit déjà Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Baby Driver.

Ce thriller angoissant sur fond de voyage dans le temps, écrit par Krysty Wilson-Cairns, auteure sur la série Penny Dreadful, 1917 de Sam Mendes et le prochain Star Wars de Taika Waititi, est encore un virage à 180 degrés pour le cinéaste.

Le film est porté par Anya Taylor-Joy (Split, Le Jeu de la dame), Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit, prochainement Old de M. Night Shyamalan) et Matt Smith (Doctor Who). Un casting quatre étoiles pour film dont le synopsis promet une véritable expérience cinématographique.

On y suivra une jeune fille, passionnée de mode, qui se retrouve dans les années 60. Elle réussit sur place à rencontrer son idole, une jeune chanteuse en devenir. Mais une terrible histoire de fantômes vient perturber ce doux rêve.

Des images avaient circulé fin 2019. Depuis, un teaser a été diffusé au Saturday Night Live, le célèbre talk-show humoristique américain, lors de la venue de l’actrice Anya Taylor-Joy.

Aujourd’hui, Universal Pictures a mis en ligne la bande-annonce. Et le mystère s’épaissit encore plus pour ce nouveau récit aux allures cryptiques et angoissantes.

Last Night in Soho a été tourné à Londres et ouvertement influencé par des œuvres, comme Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg (1973) ou Suspiria de Dario Argento (1977). Les premières images dévoilent des apparitions effrayantes et une atmosphère angoissante.

Dans ses projets, Edgar Wright sortira d’abord en France en juillet prochain The Sparks Brothers, et qui sera présenté au festival de Sundance à Londres. Il nous surprendra encore une fois en changeant de registre avec ce documentaire musical sur les frères et membres du groupe The Sparks Brothers, Ron et Russell Mael.

Last Night in Soho, qui devait débarquer au cinéma en 2020, mais a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus, est finalement prévu pour le 10 novembre dans les salles françaises.

Maxence-Yahia Lequere