Le réalisateur de Thor Ragnarok impliqué dans la série Star Wars The Mandalorian pourrait bien faire son entrée dans la franchise Disney en pilotant son propre long-métrage.

Les années à venir s’annoncent riches en projets pour Taika Waititi. Le cinéaste et scénariste derrière Thor Ragnarok de Marvel, et dont le film satirique Jojo Rabbit est actuellement en lice pour les Oscars, s’apprêterait à réaliser un opus de la saga intergalactique. En effet, selon The Hollywood Reporter, Waititi serait actuellement en discussion avec la firme.

Des négociations qui ne laissent rien filtrer de l’éventuel projet qu’il a néanmoins de grandes chances de se voir mener, étant donné la volonté de Disney d’exploiter au maximum ses nouveaux talents. D’autant plus depuis le départ de David Benioff et D.B. Weiss, les deux showrunners de Game of Thrones censés prendre la barre de la prochaine franchise Star Wars au cinéma ayant renoncé à l’ambitieux projet, faute de temps. Reste Rian Johnson (Épisode VIII : Les Derniers Jedi), qui planche actuellement sur de nouveaux films qui garniront la saga dont Disney possède désormais les droits.

La place est donc vacante et Taika Waititi, semble avoir les pré-requis pour se lancer dans une telle aventure. Le réalisateur a déjà fait ses premiers pas dans l’univers créé par George Lucas en passant derrière la caméra pour le dernier épisode de The Mandalorian, la première série Star Wars de Disney +, dont le créateur Jon Favreau a récemment annoncé l’arrivée d’une seconde saison.

Cependant, succès oblige, Waititi aurait encore plusieurs long-métrages sur le feu. Comme le rappelle le magazine, ce dernier s’est déjà engagé dans le quatrième volet de Thor, Love and Thunder, et devrait enchaîner avec l’adaptation du manga Akira en live-action qui ne semble pas encore abandonné. De quoi rester sceptique quant au fait de voir prochainement Taika Waititi mener à lui-seul une trilogie Star Wars. Toutefois, le cinéaste adepte des annonces Twitter a publié une petite référence à l’article de The Hollywood Reporter sur son compte : une pochette d’album de Fleetwood Mac, du nom de « Rumours ». Simple clin d’œil ?