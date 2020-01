L’ancien interprète de Batman de DC serait en négociation pour se joindre à Chris Hemsworth et Natalie Portman dans le quatrième volet de Thor pour Marvel.

Le sequel de Thor : Ragnarok, toujours dirigé par Taika Waititi (Jojo Rabbit), prend forme et serait actuellement en plein recrutement.

Selon Collider, un nouvel arrivé pourrait rejoindre la franchise Marvel et intégrer la suite des aventures du dieu asgardien, toujours campé par Chris Hemsworth. Et pas des moindres, puisqu’il s’agit de Christian Bale. L’acteur américano-britannique oscarisé pour Fighter en 2010, pourrait intégrer la distribution du long-métrage, déjà constituée de Tessa Thompson (Valkyrie) et Natalie Portman (Jane Foster), qui reprendront leurs rôles respectifs.

Si Marvel se refuse à commenter la nouvelle, la présence de Bale dans un rôle encore tenu secret de la suite de Ragnarok ne serait pas étonnante. Puisque l’interprète, en lice pour un SAG Award, est à l’affiche du film Le Mans 66 de James Mangold, produit par la Fox, dont Disney détient désormais des parts. Selon certaines rumeurs, la star pourrait prêter ses traits à Balder, un fils bâtard d’Odin, ou encore d’après Cinemablend, au super-héros extra-terrestre Beta Ray Bill. Certains spéculent que Christian Bale pourrait au contraire camper le super-méchant Gorr, surnommé le Boucher des Dieux. Des hypothèses qui restent à confirmer.

Concernant le scénario de ce quatrième film, dont la sortie est prévue pour novembre 2021, quelques détails ont été dévoilés par Tessa Thompson dans une interview en avril 2019. L’histoire devrait mettre en scène Jane Foster (Portman) dans le costume de Thor. Un revirement radical alors que l’actrice interprétant l’infirmière, love interest du super-héros dans les deux premiers chapitres, s’était mise en retrait des blockbusters de la franchise. Celle-ci était d’ailleurs absente du dernier film.

Mais il s’avère que ce twist, si impromptu soit-il, reste fidèle aux comics, puisque Jane Foster hérite de Mjöllnir (le fameux marteau) dans What if, (What If Jane Foster Had Found the Hammer of Thor), soit littéralement « Et si Jane Foster avait trouvé le marteau de Thor ». Ce pan annexe de la bande dessinée paru en 1978 raconte comment la jeune femme endosse temporairement le rôle de Thor, en devenant une déesse dotée de pouvoirs pour sauver le royaume du Ragnarök. Titre qu’elle conserve même après la perte de ses dons, autorisée à rester sur Asgard par Odin, qu’elle finit par épouser. Il est évidemment peu probable que ce final soit celui du film.

Quant au nom de cette nouvelle héroïne peu conventionnelle, appelée Thordis dans les comics, Taika Waititi a tenu à dissiper lui-même les doutes en répondant au tweet d’une fan en juillet 2019. Elle répondra donc au nom de Mighty Thor (presque Thor), un jeu de mot dans la veine de l’humour du réalisateur, que l’on sait adepte de la légèreté. Ce qui, par ailleurs, pourrait poser problème si le cinéaste, qui affectionne l’humour emphatique, décide d’adapter l’arc où Jane Foster quitte sa condition de simple mortelle ; une partie sombre et peu réjouissante des comics. Les prochaines nouvelles du long-métrage préciseront davantage les choix du réalisateur pour cet opus de la phase 4 du MCU.