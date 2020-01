Les nominations de la 92e édition des Oscars ont été révélées ce lundi 13 janvier par l’Académie. Avec onze nominations, Joker s’impose comme le grand favori, suivi de près par The Irishman, Once Upon A Time… et 1917. La France sera représentée par Les Misérables de Ladj Ly, nommé parmi les Meilleurs films internationaux. Voici ce qu’il faut retenir de la sélection.

Comme chaque année, les remises de prix du cinéma américain s’enchaînent. Les palmarès donnent la primauté aux projets originaux de grands cinéastes, Scorsese, Tarantino, Almodovar, Mendes, et de bons réalisateurs indépendants qui enchaînent les succès comme Bong Joon-ho, Noah Baumbach, Greta Gerwig. Si Todd Phillips continue sur sa lancée avec Joker, Netflix parvient à imposer trois de ses fictions, The Irishman, Les Deux Papes et Marriage Story.

Avancée au 9 février prochain, la cérémonie des Oscars 2020 s’inscrit dans la foulée des Critics Choice Awards, décernés dimanche 12 janvier. Pour cette soirée, les grands gagnants des Golden Globes ont de nouveau été mis à l’honneur : Quentin Tarantino pour Once Upon A Time…, Sam Mendes pour 1917, Bong Joon-ho pour Parasite, l’acteur Joaquin Phoenix pour Joker, ou encore l’actrice Renée Zellweger pour Judy. Un palmarès qui donne un avant-goût des nommés en lice pour remporter les iconiques statuettes.

Joker, roi des nominations

Et la liste dévoilée ce mardi laisse peu de place aux surprises, bien que quelques noms inattendus émergent du lot. Avec 11 nominations dans une majorité de catégories, dont Meilleur réalisateur, Meilleur acteur, Meilleur scénario adapté, Meilleur bande-originale ou encore Meilleurs costumes, Joker ressort grand favori, talonné par The Irishman (10 nominations, dont 2 pour le Meilleur acteur) – boudé aux Golden Globes et primé pour sa distribution aux Critics –, 1917 (10), et Once Upon A Time… (10).

Seule femme en lice dans les catégories les plus prisées, dont celle de Meilleur film, Greta Gerwig et son adaptation des Filles du Docteur March remportent 6 nominations, tout comme son compagnon Noah Baumbach avec Marriage Story, ex-æquo avec Parasite de Bong Joon-ho, qui poursuit son ascension, et Jojo Rabbit de Taika Waititi, qui revient après une cuisante défaite aux Golden Globes.

Autres retours, Le Mans 66 nommé quatre fois, dont trois dans les catégories techniques, ou encore Douleur et Gloire (2 nominations) et Ad Astra, qui parvient à se glisser parmi les choix de l’Académie en héritant d’une nomination pour le Meilleur mixage de son, tandis qu’en Effets spéciaux, Disney effectue une percée avec Star Wars (3 nominations) et Le Roi Lion, qui devront concourir face à The Irishman et 1917. Quant à l’ensemble des catégories techniques, celles-ci sont dominées par Sam Mendes et son film aux 10 nominations.

De son côté, Les Deux Papes, jusqu’ici peu primé, est représenté dans trois catégories, dont celle de Meilleur acteur dans un second rôle pour Anthony Hopkins. Un troisième long-métrage en lice distribué Netflix.

Où sont les femmes ?

Bonne question. Si les femmes cinéastes sont de plus en plus présentes dans le box-office américain, très peu d’entre elles ont été mises en avant dans les catégories de premier plan. Seule à bord, rescapée des Golden Globes, Greta Gerwig figure parmi les nommés pour le titre de Meilleur film et de Meilleur scénario adapté, à défaut d’être citée en tant que réalisatrice. Néanmoins, ces dernières, présentes en composition, montage, photographie et son, pourraient l’emporter côté technique.

Du côté des actrices, Scarlett Johansson nommée dans deux catégories (Meilleure actrice pour Marriage Story et Meilleure actrice dans un second rôle pour Jojo Rabbit), multiplie ses chances de repartir avec une statuette. Scandale de Jay Roach se fait également une place avec trois nominations, voyant deux de ses actrices principales entrer dans la course : Charlize Theron (Meilleure actrice) et Margot Robbie (Meilleure actrice dans un second rôle).

La France présente dans cinq catégories

Cocorico. Cette année, au grand dam des admirateurs de Céline Sciamma et son magnifique Portrait de la jeune fille en feu, c’est finalement Les Misérables de Ladj Ly, autre favori hexagonal, qui représentera la France dans la catégorie du Meilleur film international, anciennement Meilleur film étranger. Et le Français aura de la concurrence, puisqu’il fera face aux poids lourds Douleur et Gloire de Pedro Almodovar et surtout Parasite de Bong Joon-Ho, quasi-prédestiné à l’emporter.

Côté musique, Alexandre Desplat concourra pour la Meilleure bande originale (Les Filles du Docteur March), et Jérémy Clapin pour le Meilleur film d’animation avec J’ai Perdu mon corps. Enfin, deux autres de nos compatriotes ont été nommés dans les sélections dédiées aux courts-métrages : Bruno Collet, avec son film d’animation Mémorable, et Yves Piat avec Nefta Football Club, en lice pour le Meilleur court-métrage.

La cérémonie des Oscars aura lieu le 9 février prochain à Los Angeles à partir de 20 heures (heure locale), et environ 2 heures du matin pour l’Europe. À nouveau, l’événement sera dépourvu de présentateur, décision prise l’an dernier par l’Académie des arts et des sciences du cinéma. Sans plus attendre, découvrez ci-dessous la liste complète des nommés.

NOMINATIONS OSCARS 2020