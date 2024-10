Bien connu pour son rôle du Sergent John Taggart dans Le Flic de Beverly Hills, l’acteur John Ashton nous a quittés le 26 septembre dernier. Il aura joué dans plus de 200 pièces, séries et films au cours de sa carrière.

« C’est dans son travail d’acteur / artiste au théâtre, au cinéma et à la télévision que ses compétences et son dévouement ont été le plus clairement démontrés. John a consacré sa carrière à perfectionner son art et à donner vie à des personnages à l’écran. Sa présence nous manquera beaucoup. », a indiqué le manager de l’acteur.

John Ashton est né à Springfield, dans le Massachusetts, en 1948. Il est diplômé de l’École de Théâtre de l’Université de Californie du Sud et a découvert la scène très tôt.

Au cours d’une interview, il expliquait avoir été un enfant turbulent. Sa mère aurait menacé de l’envoyer dans une école militaire mais son comportement se serait amélioré après avoir découvert la profession d’acteur. Il n’hésite pas à le dire : « Ça a sauvé ma vie, probablement. »

Sa carrière, qui s’étend sur plus de 50 ans, a démarré au théâtre, dans les années 60. Il entre par la petite porte au cinéma dans An Eye for an Eye (1973), Breaking Away (1979) ou encore Borderline (1980). Ashton devient cependant un habitué de la télévision, jouant dans plusieurs séries cultes comme Dallas, MASH, Columbo, L’Agence Tous Risques ou encore Starsky et Hutch.

John Ashton est repéré en 1981 grâce à son interprétation du personnage de Lee, dans la pièce de théâtre de Sam Shepard, True West, qu’il joue aux côtés d’Ed Harris. Ce qui lui permet d’obtenir une audition pour son rôle le plus célèbre : le sergent John Taggart dans Le Flic de Beverly Hills (1984).

Le film raconte l’histoire de l’inspecteur Axel Foley (Eddie Murphy) qui se retrouve à enquêter sur un trafic de drogue à Beverly Hills, à la suite de l’assassinat d’un de ses amis. Il croise la route de deux détectives qui le surveilleront de près, Billy Rosewood (Judge Reinhold) et John Taggart (John Ashton). Ces deux personnages n’avaient qu’un rôle mineur avant l’arrivée d’Eddie Murphy sur le projet.

« T’es c*n ou t’es c*n ? » Répliques cultes, ironie… Taggart est le détective du trio le plus à cheval sur les règles. Ashton participe aux deux premiers volets (en 1984 et 1987) avant de revenir en 2024 pour Le Flic de Beverly Hills : Axel F sur Netflix.

Ashton le dit lui-même, c’était un immense plaisir d’incarner à nouveau le personnage : « Le retour a été comme une réunion de famille – nous nous sommes tout de suite replongés dans le bain. »

Mais l’acteur ne s’est pas limité au Flic de Beverly Hills. Il a par exemple collaboré à deux reprises avec le metteur en scène John Hughes, dans L’Amour à l’Envers (1987), où il incarne le père d’Eric Stoltz, et dans La Vie en Plus (1988) aux côtés de Kevin Bacon.

Ashton est aussi connu pour son rôle dans Midnight Run (1988) de Martin Brest, avec en vedette Robert De Niro. L’histoire suit un chasseur de prime chargé de retrouver et transporter un criminel. Il devra pour cela être plus rapide que le FBI, la mafia et son concurrent direct, Marvin Dorfler, interprété par Ashton.

L’acteur avouera avoir insulté Robert De Niro qui le testait pour voir s’il avait du répondant lors des auditions. Cela lui aurait permis d’obtenir sa place dans le film.

Ses autres long-métrages incluent Little Big Boss (1987), Descente à Paradise (1987) avec Nicolas Cage, The Shooter (1995) avec Dolph Lundgren, Meet the Deedles (1998) avec Paul Walker, Instinct (1999) avec Anthony Hopkins, ou encore Gone Baby Gone (2007) de Ben Affleck. Ashton a aussi tenu le rôle du personnage principal de la série télévisée Hardball (1989 – 1990), Charlie Battles, un policier vétéran. Sa dernière apparition à l’écran se fera dans la suite du western familial Hot Bath an’ a Stiff Drink dont le premier volet est sorti en 2014.

Il convient donc de finir sur les propres mots de l’acteur, qui montrent toute sa passion et sa dévotion à son art : « J’aime mon travail. Quelqu’un m’a demandé : ‘Quand allez-vous prendre votre retraite ?’ J’ai répondu : ‘Ma retraite ? Quand je travaille, j’aime ce que je fais, et quand je ne travaille pas, je joue au golf, alors pourquoi diable devrais-je prendre ma retraite ?’ Je ne vais pas prendre ma retraite. Je ne prendrai jamais ma retraite. » Et c’est exactement ce qu’a fait John Ashton, ce qu’il aimait jusqu’à la fin.

Florian Boulland