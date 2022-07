L’acteur britannique était notamment connu pour ses rôles dans Titanic de James Cameron, La Malédiction de James Donner et Tron de Steven Lisberger.

Véritable vétéran du cinéma avec soixante ans de carrière à son actif, l’acteur britannique est décédé ce dimanche à Denville Hall, une maison de retraite pour les membres de l’industrie du divertissement. Sa famille a confirmé la nouvelle « le cœur extrêmement lourd ».

Selon la BBC, l’acteur souffrait d’un cancer depuis déjà quelque temps. « Au cours des 18 derniers mois, il a accepté son diagnostic avec une grâce et une dignité qui lui était caractéristique », a indiqué le communiqué.

« Il nous manquera énormément, ainsi qu’à sa famille et à ses amis, et nous nous souviendrons de lui comme d’un homme, d’un partenaire et d’un père au bon cœur, généreux et compatissant, dont le travail extraordinaire a touché la vie de tant de personnes au fil des ans. Nous avons le cœur brisé. »

Né à Manchester, en 1941, David Warner a étudié à la prestigieuse école d’art dramatique britannique, la Royal Academy of Dramatic Art. Il se fait remarquer dans le rôle principal du film de Karel Reisz, Morgan, en 1966, au côté de Vanessa Redgrave, qui reçoit de nombreuses nominations.

En 1981, il remporte un Emmy Award pour son interprétation de Pomponius Falco dans la minisérie Masada qui romance le siège historique de la citadelle de Massada en Israël par des légions de l’Empire romain en l’an 73.

La carrière de David Warner sur grand écran inclut le film d’horreur de 1976, La Malédiction, dans lequel il joue un journaliste confronté au diable, et le célèbre Titanic de James Cameron en 1997, où il incarne l’homme de main de Caledon « Cal » Hockley, le fiancé de Rose.

L’acteur est également présent dans Bandits, bandits de Terry Gilliam, La Maîtresse du lieutenant français de Karel Reisz, Tron de Steven Lisberger, L’Homme aux deux cerveaux de Carl Reiner et la série Twin Peaks. Dernièrement, il s’est illustré dans Doctor Who et Penny Dreadful avec Eva Green et Josh Hartnett.

Emilie Bollache