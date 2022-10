Le quatrième épisode de la fameuse saga policière prend forme doucement mais sûrement, avec l’arrivée de Kevin Bacon.

L’acteur américain donnera ainsi la réplique à Eddie Murphy dans un rôle encore tenu secret. Le scénario de Beverly Hills Cop: Axel Foley n’a à ce jour pas encore été dévoilé. Judge Reinhold, John Ashton, Paul Reiser et Bronson Pinchot reprendront leur rôle respectif du premier film sorti en 1984. Joseph Gordon-Levitt et Taylour Paige seront également de la partie.

L’idée de réaliser un autre volet des aventures du flic téméraire germait depuis plusieurs années. Le projet était alors sur les tables de réflexion de Paramount, avant que Netflix ne rachète les droits en 2019 pour une diffusion sur sa plateforme.

Jerry Bruckheimer Films produit ce long-métrage qui sera dirigé par un novice, Mark Molloy. Le scénario, écrit par Will Beal, suivra les nouvelles aventures d’Axel Foley, presque trente ans après la sortie de l’œuvre initiale.

Pour rappel, Le Flic de Beverly Hills a obtenu un succès retentissant, engrangeant plus de 300 millions de dollars aux box-office mondial. Réalisé par Martin Brest (Midnight Run, Rencontre avec Joe Black), le film a été nommé aux Golden Globes. Venu du milieu de la publicité, Mark Molloy devra redonner vie à l’une des comédies policières les plus mythiques du cinéma américain.

Grâce à son personnage culte, Eddie Murphy a acquis le statut de star, faisant de lui l’un des acteurs les mieux payés d’Hollywood. Récemment revenu à l’affiche avec Dolemite is my name, puis Un Prince A New York 2, l’interprète aura l’occasion de faire parler sa verve comique.

Deux suites furent tournées, en 1987 et 1994, avec Tony Scott puis John Landis aux manettes. Les inconditionnels devront patienter encore un peu, la sortie étant prévue dans le courant de l’année 2023.

Actuellement, Kevin Bacon cartonne avec la série City on a Hill, disponible avec Canal+ Séries et qui en est à sa quatrième saison aux États-Unis. L’acteur sera également présent dans deux autres films attendus prochainement : They, Them, de la société Blumhouse, ainsi que le très attendu remake de The Toxic Avenger, dirigé par Macon Blair.

Sylvain Jaufry