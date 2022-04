Achevée en 1994, la franchise Le Flic de Beverly Hills reviendra sur Netflix avec Mark Molley qui fait ses débuts de réalisateur pour un long-métrage.

Sorti en 1984, Le Flic de Beverly Hills suit l’enquête du policier de Detroit Alex Foley sur le meurtre de son ami d’enfance jusqu’à Beverly Hills. Réalisé par Martin Brest, le premier film, sorti en 1984, a rencontré un véritable succès et donné naturellement naissance à une suite trois ans plus tard.

Cette fois-ci, c’est le regretté Tony Scott qui est à la barre du second opus, après le succès de Top Gun l’année précédente. Les critiques sont moins dithyrambiques et pointent du doigt Eddie Murphy comme le principal atout, à défaut d’avoir un scénario novateur. Des reproches qui suivront le troisième et dernier volet qui marque une nouvelle collaboration en 1994 entre l’acteur et le réalisateur John Landis après Un fauteuil pour deux et Un prince à New York.

Après un projet de série en 2013, depuis avorté, la possibilité d’un quatrième opus a germé en 2016 chez Paramount qui produit la franchise. Les réalisateurs belges Adil El Arbi et Bilall Fallah (Black) sont annoncés avec Eddie Murphy de retour dans son rôle d’Alex Foley. Le duo a récemment dirigé Bad Boys For Life, troisième volet de la saga de Michael Bay avec Will Smith et Martin Lawrence. Prochainement, c’est leur adaptation des comics Batgirl qui sortira sur la plateforme de streaming de Warner Bros, HBO Max.

En 2020, Adil El Arbi et Bilall Fallah avaient annoncé travailler sur un nouveau script, mais il semble que le duo se soit retiré du projet puisque Deadline a annoncé que ce serait finalement Mark Molley qui réalisera ce nouvel opus des aventures d’Alex Foley à Beverly Hills.

Il s’agira de son premier long-métrage, après la direction de plusieurs courts-métrages, pour Apple notamment. Le scénario sera, quant à lui, écrit par Will Beall, derrière Aquaman et Zack Snyder’s Justice League.

Eddie Murphy est attendu pour reprendre son rôle bien qu’aucune annonce officielle n’ait été communiquée. Des sources ont cependant affirmé que le film était en développement, sans date de mise en production.

En 2019, la Paramount a revendu les droits de distribution du Flic de Berverly Hills à Netflix. Le prochain volet sera donc disponible sur la plateforme de streaming.

Emilie Bollache