Dans le premier trailer du nouveau film de Pablo Larrain, Angelina Jolie redonne vie à Maria Callas, retraçant les derniers moments de cette cantatrice du XXe siècle dans les somptueux décors de Paris.

Maria Callas, de son vrai nom Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos, a marqué l’histoire de l’opéra lyrique. L’interprète grecque à la voix unique a très vite triomphé et interprété des rôles pour des compositeurs de grande renommée tels que Puccini dans La Tosca ou encore Ponchielli, dans La Gioconda.

La soprano connaît une carrière remarquable grâce à sa voix particulière et à sa maîtrise de l’art dramatique. Au début des années 1970, elle fait une tournée mondiale qui marque la dernière note de sa carrière. Elle décide de se retirer dans la Ville Lumière après une perte progressive de sa voix. Et c’est dans son appartement parisien que Maria Callas s’est éteinte, à la suite d’une crise cardiaque en 1977.

Celle qu’on surnomme entre autres La Divina a laissé un héritage monumental. Et qui mieux que Pablo Larrain pouvait honorer la légende et consacrer un long-métrage sur elle ? Le réalisateur, scénariste et producteur chilien est connu pour ses œuvres centrées sur des figures historiques telles que la princesse Diana dans Spencer, avec Kristen Stewart, et Jacqueline Kennedy, ancienne Première Dame des États-Unis, dans Jackie, avec Natalie Portman.

Le récit suivra ainsi la retraite à Paris de la chanteuse américano-grecque après une vie tumultueuse et sous la lumière des projecteurs. Cette œuvre cinématographique se penchera sur ses derniers moments de sa vie et de sa carrière en dessinant ainsi un bilan complet de cette époque.

À travers les images de ce premier trailer, Angelina Jolie, annoncée en tête d’affiche de ce biopic depuis 2022, montre déjà une réelle profondeur et émotion.

Le film met également en vedette Kodi Smit-McPhee (La Planète des Singes, X-Men), Alba Rohrwacher (Hungry Hearts), Pierfrancesco Favino (Padrenostro, Nostalgia) et Valeria Golino (Caos Calmo, Le Beau Jeu).

Le biopic a reçu une standing ovation à la dernière Mostra de Venise. “Le challenge a surmonté n’était pas qu’au niveau technique, c’était une expérience émotionnelle de trouver ma voix, d’être dans mon corps pour ainsi m’exprimer. Il fallait donner chaque partie de soi.”, a-t-elle expliqué lors d’une interview accordée à The Hollywood Reporter.

Maria, Écrit par Steven Knight (Peaky Blinders, Spencer), est attendu dans les salles françaises le 12 février 2025. Aux États-Unis, il sortira en novembre dans les salles et sera disponible sur Netflix, le 11 décembre. Un partenariat que renouvelle Pablo Larrain avec la plateforme de streaming après Le Comte (El Conde) qui lui a valu le prix du scénario à la Mostra de Venise en 2023.

Léa Lallemand