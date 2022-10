L’actrice Angelina Jolie sera en tête d’affiche de Maria, un biopic sur les derniers jours de la célèbre cantatrice d’opéra grecque, dans le Paris des années 1970.

Après Natalie Portman en Jackie Kennedy (Jackie, 2016) et Kristen Stewart en Diana (Spencer, 2021), Pablo Larraín poursuit sa percée dans l’histoire des figures féminines marquantes, avec Angelina Jolie dans le rôle de Maria Callas.

Surnommée « la Callas » ou encore « la Divina », Sophia Cecelia Kaloyeropoulos dite Maria Callas était une soprano grecque d’origine américaine, l’une des chanteuses d’opéra les plus célèbres du XXe siècle. Elle fut adulée avant de subir de multiples critiques.

« Je prends très au sérieux la responsabilité de la vie et de l’héritage de Maria. Je donnerai tout ce que je peux pour relever le défi », déclare Angelina Jolie à Variety. « Pablo Larraín est un réalisateur que j’admire depuis longtemps. Avoir la chance de raconter davantage l’histoire de Maria avec lui, et avec un scénario de Steven Knight, est un rêve ».

Maria retracera « l’histoire belle et tragique de la vie de l’une des plus grandes chanteuses d’opéra, réimaginée durant les derniers jours de sa vie à Paris ». Au cinéma, elle a déjà été interprétée entre autres par Fanny Ardant dans Callas Forever de Franco Zeffirelli en 2002.

Produit par Juan de Dios Larraín de Fabula Pictures, Lorenzo Mieli de The Apartment Pictures et Jonas Dornbach de Komlizen Film, le film est écrit par Steven Knight (Spencer, Peaky Blinders, Eastern Promises).

Selon The Hollywood Reporter, « l’icône grecque d’origine américaine, extrêmement influente, décrite comme « la Bible de l’opéra » par Leonard Bernstein, est également liée à un autre film de Larraín. Elle a eu une histoire d’amour célèbre avec le magnat grec de la navigation Aristote Onassis, qui a ensuite épousé Jackie Kennedy. »

« Avoir la chance de combiner mes deux passions les plus profondes et personnelles, le cinéma et l’opéra, a été un rêve longtemps attendu. », explique le cinéaste chilien « Le faire avec Angelina est une opportunité fascinante. Un vrai cadeau. »

Alizée Jacquey