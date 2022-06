Le réalisateur chilien Pablo Larrain s’associe à Netflix pour la production d’une comédie où le dictateur Augusto Pinochet est un vampire âgé de 250 ans.

Augusto Pinochet est une figure ambigüe au sein du peuple chilien. Commandant en chef de l’armée chilienne, il prend la tête du pays suite au coup d’État du 11 septembre 1973. Une dictature militaire est alors mise en place jusqu’en 1988 et sera marquée par de nombreuses violations des droits de l’homme.

Néanmoins, de nombreux partisans de Pinochet le qualifient de sauveur du Chili, qui serait tombé dans le communisme sans son intervention selon eux. La stabilité économique du pays durant tout son régime fait également débat. Suite au passage à la démocratie par référendum en 1988, il devient Sénateur à vie, à titre d’ancien président.

Augusto Pinochet est arrêté à Londres en 1998, à la suite d’une plainte internationale déposée en Espagne pour génocide, terrorisme et tortures, avant d’être libéré pour raison de santé. Il meurt en 2006, avant que les poursuites à son encontre n’aboutissent.

Francisco Ramos, vice-président des contenus originaux pour l’Amérique latine chez Netflix, a déclaré : « Pablo [Larraín] est l’une des voix les plus intéressantes et les plus importantes du cinéma latino-américain depuis ces 20 dernières années. Son regard sur le Chili et l’Amérique latine est essentiel pour comprendre notre continent. Je n’ai aucun doute qu’El Conde sera dans la même lignée que No et Neruda. »

Révélé par le film No en 2012, consacré au référendum chilien de 1988 qui fit perdre le pouvoir à Augusto Pinochet, Pablo Larraín est un cinéaste qui s’est depuis fait une place sur la scène internationale grâce à ses biopics Jackie et Spencer, respectivement centré sur Jackie Kennedy incarnée par Natalie Portman, et Lady Di interprétée par Kristen Stewart.

Particulièrement sensible à l’histoire de son pays, Pablo Larraín a réalisé trois films sur le régime d’Augusto Pinochet : No, Tony Manero et Santiago 73, post mortem.

El Conde devrait traiter ce sujet sensible plus légèrement puisqu’il s’agira d’une comédie noire dans laquelle le dictateur n’est pas mort. Vampire âgé de 250 ans, il décide de mourir une fois pour toutes, ne supportant plus son déshonneur et les conflits familiaux.

Le réalisateur s’est exprimé sur sa prochaine collaboration entre sa société de production Fabula et le géant du streaming : « Nous sommes très heureux, car Netflix est un endroit où des réalisateurs que j’admire beaucoup ont réalisé des films vraiment précieux. À travers la comédie noire, nous voulons observer, comprendre et analyser les événements qui se sont produits au Chili et dans le monde au cours des 50 dernières années. Nous ferons du bon travail et ce sera sans aucun doute une aventure : un tournage exigeant, mais très inspirant et significatif. »

