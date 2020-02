L’équipe de Faces se complète. La prochaine série d’Apple TV adaptée du roman de Stephen King Lisey’s Story s’offre les talents de Darius Khondji, en plus de Pablo Larraín derrière la caméra, J.J. Abrams à la production, et Julianne Moore et Clive Owen à l’écran.

Son dernier film, Uncut Gems des frères Safdie, vient d’être couronné aux Independent Spirit Awards ce samedi 8 février. Le directeur de la photographie Darius Khondji se tourne cette fois vers le petit écran – après la minisérie de Nicolas Winding Refn Too Old to Die Young – afin de sublimer l’image de Faces, fiction Apple TV signée Pablo Larraín et adaptée du roman de Stephen King, Lisey’s Story.

Un projet des plus alléchants, d’autant plus qu’il sera porté par deux grands acteurs, Julianne Moore et Clive Owen.

Évoquée depuis un an, lors de la présentation d’Apple TV+, où la plateforme avait annoncé l’arrivée de programmes exclusifs, Faces sera produite par Bad Robot, le label de J.J Abrams. Et pour mener dignement les huit épisodes de cette adaptation, qui d’autre que Stephen King pour en signer la trame ?

C’est du moins ce qu’affirme The Playlist, qui relaie l’information. L’auteur prolifique qui ne compte plus les films et séries dérivées de son œuvre (Carrie, Simetierre, La tour sombre, Ça, The Outsider, Dans les hautes herbes), a déjà collaboré avec Abrams sur 22.11.63 et Castle Rock, deux autres fictions tirées de ses romans éponymes.

L’intrigue de Faces devrait donc reprendre celle du roman paru en 2006, narrant la découverte des faces cachées d’un homme par sa femme, qui recouvre progressivement la mémoire après qu’il est tragiquement décédé. Le programme, dont la distribution s’avère de plus en plus solide, devrait être diffusé d’ici 2021.

Quant à Pablo Larraín, le cinéaste chilien vient de proposer son dernier film en date, Ema, au Festival de Sundance, après une première projection à la Mostra de Venise 2019. Trois ans après avoir offert une lecture sensible de la vie de Jackie Kennedy dans Jackie, le réalisateur revient avec un drame sur une danseuse professionnelle du nom d’Ema, mariée à un célèbre chorégraphe. Le film porté par Gael García Bernal et Mariana Di Girolamo sortira le 15 avril prochain dans les salles françaises.