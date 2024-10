Star de la troupe du Splendid, acteur, scénariste et réalisateur, bien connu pour son rôle de Jean-Claude Dusse dans les Bronzés, mais aussi lauréat de 2 César, 2 prix au Festival de Cannes ou encore d’un Molière, Michel Blanc nous a quittés le 3 octobre à l’âge de 72 ans.

« Putain Michel… Qu’est-ce que tu nous as fait ? » Les messages n’ont cessé d’affluer pour rendre hommage à la mort soudaine de Michel Blanc, légende du cinéma français. À commencer par ces mots de son grand ami du Splendid, Gérard Jugnot.

Josiane Balasko l’a décrit comme « son pote, son frère, son partenaire ». Toute la troupe s’est joint à elle dans un message collectif : « La Troupe du Splendid – Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Bruno Moynot – s’associe d’une seule et unique voix pour exprimer la douleur immense suite au décès de leur ami et compagnon Michel Blanc. » Une triste nouvelle qui secoue également tout le cinéma français.

Michel Blanc est né en 1952 à Courbevoie. Il passe son enfance à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine. C’est en 4ème, au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine qu’il rencontre Gérard Jugnot, avec qui il se lie d’amitié. Leurs passions communes les poussent à s’essayer au théâtre et au cinéma. Michel Blanc, passionné quant à lui de musique classique, pratique le piano assidûment avant de se concentrer sur la comédie. Il débute au théâtre dans la pièce Les Précieuses ridicules de Molière, mise en scène par son professeur de français.

C’est en 1974 qu’il crée la troupe du Splendid (du nom du café-théâtre Le Splendid à Paris), en compagnie de son ami Gérard Jugnot, de Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Marie-Anne Chazel et Valérie Mairesse. Josiane Balasko remplace cette dernière en 1977 et Bruno Moynot intègre la bande par la suite.

Ils interprètent des pièces, en écrivent aussi. L’une d’elles leur permet d’être repérés, Amours, coquillages et crustacés, qui donne lieu à une adaptation cinématographique en 1978 : Les Bronzés, réalisé par Patrice Leconte. L’œuvre raconte la rencontre de plusieurs personnages aux tempéraments différents, qui passent huit jours dans un club de vacances en Côte d’Ivoire. Le reste fait partie de l’histoire : « Bienvenue à Galaswinda, Darla dirla dada, y’a du soleil et des nanas. » Un monument de la culture populaire française.

Michel Blanc y incarne son personnage phare, Jean-Claude Dusse. Dragueur malchanceux, loser au grand cœur, il conquiert le public qui ne peut que s’identifier. D’aucuns diront que nous avons tous en nous un peu de Jean-Claude Dusse.

Le deuxième volet, Les Bronzés font du ski (1979), est peut-être encore plus culte. « On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. », « – Tu m’aides là ? – Non, pas là non. » Michel Blanc, dialoguiste, multiplie les répliques cultes. L’acteur a cependant du mal à vivre l’association à Jean-Claude Dusse. Il exprime certaines frustrations à ce sujet : « Les gens dans la rue m’appelaient ‘mon pote’ ou me criaient ‘t’as une ouverture’. Bref, ils s’adressaient à Jean-Claude Dusse… »

Pourtant, Michel Blanc a commencé une petite carrière au cinéma en jouant dans des films de grands réalisateurs comme Que la fête commence (1975) de Bertrand Tavernier, La Meilleure Façon de marcher (1976) de Claude Miller ou Le Locataire (1976) de Roman Polanski. Puis, il enchaîne plusieurs comédies : Viens chez moi, j’habite chez une copine (1981), Ma femme s’appelle reviens (1982) ou encore Papy fait de la résistance (1983).

Tenue de Soirée (1986) de Bertrand Blier reste dans le registre comique, mais Blanc offre une prestation touchante, qui lui vaut le Prix d’interprétation masculine du Festival de Cannes. Il joue le rôle d’Antoine qui tombe amoureux d’un criminel et se travestit.

Il arrive donc à rebondir grâce à un incroyable talent d’acteur, de scénariste, mais aussi de metteur en scène. En 1984, il réalise son premier film, qu’il a aussi écrit, Marche à l’Ombre, avec Gérard Lanvin, racontant l’histoire de deux musiciens voyageant jusqu’à Paris pour atteindre la célébrité. Il passe en tout cinq fois derrière la caméra avec des films comme Grosse Fatigue (1994), prix du scénario du Festival de Cannes, Embrassez qui vous voudrez (2002), ou encore Voyez Comme On Danse (2018).

Il brise aussi son image d’acteur de comédie avec plusieurs rôles dramatiques : Monsieur Hire (1989) de Patrice Leconte, Les Témoins (2007) d’André Téchiné, et sa consécration en 2012 dans L’Exercice de l’État, de Pierre Schoeller. L’acteur y incarne le Ministre des Transports Bertrand Saint-Jean, réveillé en plein milieu de la nuit à cause d’un terrible accident. Il obtient le César du meilleur acteur dans un second rôle.

En 2025, il apparaîtra dans deux films posthumes : La Cache, de Lionel Baier, où un petit garçon de 10 ans vit les événements de Mai 68 chez ses grands-parents, ainsi que Le Routard, une comédie de Philippe Mechelen, aux côtés de Christian Clavier et Hakim Jemili.

S’il est difficile de ne pas penser avec émotion « Quand te reverrai-je, Michel merveilleux ? », l’acteur, qui a su se renouveler, nous laisse avec une magnifique carrière. Des œuvres pour tous les goûts, qui offrent de belles leçons de vie, et que nous ne sommes pas près d’oublier. Au final, peut-être que nous n’avons pas tous en nous un peu de Jean-Claude Dusse, mais plutôt un peu de Michel Blanc.

Florian Boulland