Débutant aujourd’hui sur la Croisette, le Festival de Cannes verra sur son Marché du film le prochain projet de Michel Gondry, Le Livre des solutions, avec en tête d’affiche Pierre Niney.

Le Festival de Cannes est le théâtre du retour en force de grands absents du cinéma ces dernières années. Après la présence du nouveau film de David Cronenberg, Crimes of the Future, c’est au tour de Michel Gondry d’annoncer son nouveau projet avec Pierre Niney dans le rôle principal.

Le film intitulé Le Livre des solutions n’a pas encore dévoilé les détails de son intrigue, jalousement gardés. Néanmoins, Deadline affirme qu’il s’agirait d’un récit autour d’un réalisateur cherchant à vaincre ses démons qui nuisent à sa créativité.

Aux côtés de Pierre Niney, les noms de Blanche Gardin (Effacer l’historique), Camille Rutherford (Yesterday), Frankie Wallach (Versailles) et Vincent Elbaz (En Liberté) ont été cités, sans confirmation à l’heure actuelle.

Révélé grâce à son second long-métrage Eternal Sunshine of the Spotless Mind en 2004 avec Jim Carrey et Kate Winslet, Michel Gondry est absent des radars depuis 2015 et son film Microbe et Gasoil.

Entre-temps, le cinéaste est revenu à ses premiers succès avec la réalisation de clips vidéo et de publicités.

Dernièrement, Pierre Niney a partagé l’affiche du dernier OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire de Nicolas Bedos avec Jean Dujardin. En 2015, il remporte le César du meilleur acteur pour sa prestation dans le biopic Yves Saint Laurent de Jalil Lespert. Il présentera à Cannes sa deuxième collaboration avec Nicolas Bedos pour Mascarade en hors compétition.

Les droits de distribution de Le Livre des solutions sont vendus par la société de production Kinology. Celle-ci présentera également La Bête de Bertrand Bonello (Zombie Child) avec Léa Seydoux (Mourir peut attendre) et George MacKay (1917), qui remplace au pied levé Gaspard Ulliel, tragiquement décédé dans un accident de ski en janvier dernier. Mais aussi deux projets de Luc Besson, comme June et John, tourné en plein confinement, et le remake de Dog Man avec Caleb Landry Jones (The Dead Don’t Die).

Emilie Bollache