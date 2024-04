Retournement inattendu pour The Movie Critic, l’ultime long-métrage du réalisateur Quentin Tarantino. Alors que celui-ci travaillait sur le scénario et que Brad Pitt était pressenti pour y incarner un personnage, le projet est finalement abandonné.

C’est un changement de cap pour le réalisateur de Pulp Fiction, Django Unchained et Once Upon A Time In Hollywood. Son avenir semblait pourtant tout tracé, lui qui a affirmé qu’il s’arrêterait après avoir réalisé son dixième film.

Ce dernier devait être The Movie Critic, un projet impliquant l’acteur Brad Pitt, et contant l’histoire d’un homme « qui a vraiment vécu, mais qui n’a jamais été vraiment célèbre, et qui écrivait des critiques de cinéma pour une revue porno ».

Certaines rumeurs annonçaient que l’œuvre aurait été plus ou moins liée à Once Upon A Time in Hollywood, et que Brad Pitt incarnerait une version de Cliff Booth, ce qui sera peut-être un jour confirmé ou infirmé par l’intéressé.

Le projet était à un stade avancé puisqu’il avait obtenu une subvention d’environ 20 millions de dollars de la part de l’État de Californie, argent que le réalisateur pourra potentiellement injecter dans une autre œuvre.

Rappelons d’ailleurs que The Movie Critic aurait pu démarrer son tournage à l’automne dernier sans la grève des scénaristes. Tarantino a réécrit le script, ce qui l’a peut-être amené à se questionner. Il aurait tout simplement changé d’avis et préfère se consacrer à d’autres idées, tout simplement.

Nous pouvons maintenant jouer le jeu des suppositions. Est-il question d’un film Star Trek, même si cela paraît peu probable car l’ampleur du film était trop importante au goût de Tarantino ? Un troisième volet de Kill Bill, qui a pu être évoqué par le passé ? Ou tout simplement quelque chose de nouveau, qui apporterait son lot de surprises ?

Si sa dernière œuvre met un peu plus de temps à sortir, l’artiste reste cependant bien occupé. Auteur de deux livres, il a déjà annoncé vouloir continuer à s’exprimer par le biais de ce format, voire celui de la série télé ou du théâtre.

Florian Boulland