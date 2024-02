Jamais deux sans trois. Après Inglourious Basterds et Once Upon a Time…in Hollywood, Quentin Tarantino devrait diriger une nouvelle fois Brad Pitt, pour son ultime film, The Movie Critic.

Oscarisé pour sa prestation dans la peau du cascadeur Cliff Booth dans Once Upon a Time in Hollywood, Brad Pitt pourrait bien incarner le rôle principal du dixième et dernier long-métrage du cinéaste américain, selon le média Deadline.

Lors de sa venue au Festival de Cannes en mai dernier, Quentin Tarantino avait comme à son habitude, dévoilé peu de détails concernant son nouveau film. Cependant, il avait précisé que l’action se déroulerait en Californie, dans le milieu du cinéma en 1977.

Dans une autre interview accordée à Deadline, The Movie Critic, se concentrerait sur l’histoire d’un homme « qui a vraiment vécu, mais qui n’a jamais été vraiment célèbre, et qui écrivait des critiques de cinéma pour une revue porno ».

Cette histoire serait inspirée d’un véritable critique de cinéma pornographique. Le réalisateur de Pulp Fiction l’a découvert dans sa jeunesse, lorsqu’il était vendeur et projectionniste de films X. « Tous les autres articles étaient trop scabreux pour être lus, mais il y avait cette revue porno qui avait une page de films vraiment intéressante. », raconte le cinéaste des Huit Salopards et de Django Unchained.

Pour ce projet, il n’a pas su résister au charme de Brad Pitt qui entamerait donc sa troisième collaboration avec lui, après Inglourious Basterds et Once Upon a Time…in Hollywood. Rappelons que Quentin Tarantino a souvent évoqué le souhait de réaliser dix films avant de se retirer du métier. Il espérait tourner The Movie Critic à l’automne dernier, mais la grève à Hollywood en a décidé autrement. Le reste du casting et des premières images ne devraient donc plus tarder.

De son côté, Brad Pitt a enfilé la combinaison de coureur automobile pour son prochain long métrage sur l’univers de la Formule 1, sous le label d’Apple TV, actuellement en production.

Clara Duboc