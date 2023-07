Le film réalisé par Joseph Kosinski comptera également Damson Idris, Kerry Condon et Tobias Menzies dans son casting.

La plateforme Apple TV continue d’enrichir son calendrier de sorties, déjà bien chargé en projets prometteurs. Outre Napoléon de Ridley Scott et Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, la plateforme de streaming produira également la future collaboration entre Brad Pitt et le cinéaste Joseph Kosinski (réalisateur du carton récent Top Gun Maverick).

Si le projet est pour l’heure encore assez vague, on sait néanmoins qu’il prendra place dans l’univers des courses de formule 1 et que Brad Pitt devrait y camper un pilote vétéran sur le retour. Pitt ne sera néanmoins pas le seul gros nom au générique de ce futur long-métrage. Deadline a annoncé que Javier Bardem serait également de la partie.

Oscarisé pour son rôle mémorable dans No Country for Old Men et récemment vu dans Dune, le comédien espagnol apparaîtra lui aussi dans le film de Kosinski, sans que l’on connaisse encore la teneur de son rôle. Bardem et Pitt s’étaient par ailleurs déjà retrouvé à l’affiche du même film dix ans auparavant. En 2013, Ridley Scott faisait se rencontrer les deux acteurs pour Cartel, où Bardem incarnait un trafiquant de drogues excentrique et Pitt son dangereux associé.

Aux côtés de ces deux stars, on retrouvera Damson Idris (The Passenger) qui interprétera le copilote de Brad Pitt, Kerry Condon (Les Banshees d’Inisherin) et Tobias Menzies (Game of Thrones).

Outre ce casting, le projet intrigue quant à la mise en scène qu’adoptera Kosinski. Le septième art et la formule 1 ont en effet souvent été réunis pour des résultats visuellement explosifs.

On pense bien sûr au film avec Steve McQueen, Le Mans de Lee H. Katzin sorti en 1971, mais aussi à Grand Prix, sorti cinq ans plus tôt, ce dernier s’imposant comme une référence visuelle pour le genre. Le réalisateur John Frankenheimer avait alors opté pour une approche la plus immersive et réaliste possible, en fixant directement les caméras sur les voitures de course.

Au vu de son dernier long-métrage, Joseph Kosinski devrait cependant être de taille à relever le défi. Avec Top Gun Maverick, le cinéaste a en effet montré ses capacités à capter la vitesse et à parfaitement la retranscrire à l’écran. Ne reste plus qu’à voir s’il sera aussi à l’aise sur terre que dans les airs.

Pour pouvoir juger sur pièce, il faudra sans doute faire preuve de patience. Le projet ne dispose pour l’heure d’aucune date de tournage et encore moins de sortie.

Timothée Giret