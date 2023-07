Joaquin Phoenix apparaît le visage déterminé, fermé et débordant d’ambitions pour incarner l’Empereur de France.

« Je suis le premier à admettre lorsque je commets une erreur. Mais je n’en fais jamais ». Les derniers mots prononcés par Joaquin Phoenix dans cette première bande annonce résument à eux seuls l’ascension guerrière et politique d’un général habité par sa destinée. « Je suis fait pour être grand. »

Le début du film prend place en 1793 au moment du règne de la Terreur lorsque Napoléon 1er n’est encore que le Général Bonaparte. Les images confirment ainsi la volonté déjà affichée du réalisateur Ridley Scott et de Joaquin Phoenix de retracer l’intégralité de l’ascension du personnage.

Selon la description officielle, « le film capture les batailles les plus célèbres de Napoléon, son ambition sans fin et ses qualités exceptionnelles en tant que stratège dans le leadership et la vision militaire ».

Ce premier trailer annonce aussi l’importance donnée à la relation de l’Empereur avec sa première épouse, Joséphine de Beauharnais, incarnée par Vanessa Kirby (The Crown, Mission Impossible : Fallout, Pieces of a Woman).

Les images alternent donc entre scènes guerrières, politico-stratégiques et de romances avec comme dénominateur commun le souci donné à la reconstitution historique dans les décors. On y voit ainsi les différentes campagnes menées par Napoléon Bonaparte dont celle d’Égypte.

Grâce à ces premières séquences, le film très attendu en met plein la vue. Ridley Scott a déjà pu revenir sur l’importance de ce projet et les nombreuses années de développement nécessaires. Avec Napoléon, il renoue avec l’exploration d’époques historiques plus au moins anciennes (Gladiator, 1492 : Christophe Colomb, Robin des Bois…).

Son premier long-métrage, Les Duellistes sorti en 1977, traitait déjà de la même époque et lui avait permis de remporter le Prix de la première œuvre au Festival de Cannes.

Concernant Napoléon, il s’agit également d’un retour en terrain connu pour Joaquin Phoenix et le scénariste David Scarpa. Le premier a déjà porté une couronne de lauriers dans le péplum Gladiator tandis que le deuxième n’en est pas à sa première expérience d’écriture avec Ridley Scott (Tout l’argent du monde sorti en 2017).

Les premières projections-tests effectuées à Los Angeles en fin d’année dernière et début 2023 ont suscité des réactions partagées mais qui insistaient toutes sur la performance de Joaquin Phoenix, rapporte le site World of Reel.

Le reste du casting fait également la part belle à des comédiens et comédiennes déjà expérimentés : Tahar Rahim (Le Serpent, Un Prophète), Jodie Comer (Killing Eve, The White Princess) et Ludivine Sagnier (The Young Pope, The New Pope, Swimming Pool).

La production d’Apple Studios est prévue dans les salles françaises pour le 22 novembre prochain et devrait représenter un véritable spectacle visuel pour une durée de 2 h 38. Après sa sortie au cinéma, le film sera disponible sur la plateforme d’Apple.

Adrien Mengin